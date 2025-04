Viabilità Italia: le previsioni di traffico per Pasqua e i ponti di primavera

(mi-lorenteggio.com) Roma, 14 aprile 2025 – In occasione delle prossime Festività Pasquali del 20 e 21 aprile 2025, si prevede il consueto significativo incremento del traffico lungo l’intera rete viaria nazionale che interesserà le brevi e le medio-lunghe percorrenze, in particolare, i movimenti verso le principali località di villeggiatura e le città d’arte, potrebbero intensificarsi già dal pomeriggio di mercoledì 16 aprile, con la chiusura delle scuole e proseguire piuttosto sostenuti fino alla giornata di sabato, con possibile ulteriore intensificazione a partire dal pomeriggio di giovedì 17 aprile e per le mattinate di venerdì 18 e sabato 19. Per domenica 20, giorno della Santa Pasqua, si prevedono sostanzialmente condizioni di traffico localmente intenso dalla tarda mattinata.

Il Lunedì dell’Angelo, 21 aprile, potrà essere interessato dai tradizionali spostamenti per le gite fuoriporta che sommati al traffico dei primi rientri verso i centri urbani, lasciano prevedere un potenziale aumento della circolazione a partire dal pomeriggio con prevedibili alti livelli di percorrenze anche nella mattinata di martedì 22.

Il calendario di questo anno 2025, caratterizzato dalla vicinanza delle Festività Pasquali al periodo dei Ponti di Primavera, comporterà un ulteriore importante movimento del traffico per la ricorrenza del 25 aprile, già dal pomeriggio di giovedì 24, mentre domenica 27, specie nelle ore pomeridiane e serali, potremmo assistere ad una sovrapposizione del rientro dei vacanzieri del periodo pasquale con quello di questo primo ponte di primavera, che potrebbe determinare un consistente flusso di traffico sulle principali arterie viarie.

Con la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio si prevede un ulteriore interessamento di strade e autostrade dalle partenze del 30 aprile, con particolare intensificazione nelle ore pomeridiane e nella successiva mattina del primo maggio, anch’essa caratterizzata dalle tradizionali gite fuoriporta. Non escludendo livelli di traffico sostenuti, soprattutto in ambito locale, anche nei giorni 2 e 3 maggio, i movimenti si dovrebbero poi concentrare per l’importante fase di rientro tra domenica 4 e lunedì 5.

Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione sul sito internet www.poliziadistato.it il calendario con i bollini di traffico, con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t.

Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei e adotteranno tutte le misure necessarie per minimizzare l’impatto sulla circolazione di quelli inamovibili.

Il calendario 2025 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nei giorni festivi ed in altre giornate particolari, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto:

dalle 14.00 alle 22.00 di venerdì 18 aprile;

dalle 09.00 alle 16.00 di sabato 19 aprile;

dalle 09.00 alle 22.00 di domenica 20 aprile (Santa Pasqua);

dalle 09.00 alle 22.00 di lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo);

dalle 09.00 alle 14.00 di martedì 22 aprile;

dalle 09.00 alle 22.00 di venerdì 25 aprile;

dalle 09.00 alle 22.00 di domenica 27 aprile;

dalle 09.00 alle 22.00 di giovedì 1° maggio;

dalle 09.00 alle 22.00 di domenica 4 maggio.

Inviti alla prudenza.

Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale.

In particolare:

• prima di partire:



– verificare l’efficienza del veicolo;

– sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

– individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

– evitare pasti abbondanti e alcool;

– essere sufficientemente riposati;

– tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

• durante il viaggio:

– tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

– utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”;

– non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.).

– fare soste frequenti;

– moderare la velocità;

– mantenere la distanza di sicurezza;

– usare prudenza nei sorpassi;

– non impegnare mai la corsia di emergenza;

– sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Come informarsi sulle condizioni del traffico.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.). Ulteriori indicazioni di carattere generale sono inoltre reperibili attraverso il sito www.aiscat.it.

Attività di controllo e di assistenza agli utenti

Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri incrementeranno il numero delle pattuglie, anche motomontate, che nelle giornate maggiormente interessate dagli spostamenti vigileranno lungo la viabilità autostradale ed extraurbana principale, anche con il sorvolo dei rispettivi mezzi aerei.

Per un’efficace azione di contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sarà intensificata l’attività di controllo lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni di interesse turistico, con utilizzo sistematico, anche nelle ore notturne, di etilometri e precursori.

Saranno intensificati i controlli ai veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto collettivo di persone, in funzione di tutela della sicurezza stradale, nonché per il rispetto dei limiti di velocità, particolarmente in prossimità delle aree di cantiere inamovibili, delle regole sul sorpasso e dell’uso corretto delle corsie di emergenza.

Particolare riguardo sarà posto al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio e di parcheggio autostradali.

Gli enti proprietari e concessionari stradali potenzieranno i presidi per l’assistenza ai viaggiatori, per garantire la massima sicurezza e le migliori condizioni di circolazione.