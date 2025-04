80° anniversario della Liberazione a Buccinasco

Insieme ad associazioni e biblioteca, l’Amministrazione comunale festeggia il 25 Aprile. Come da tradizione, in occasione della cerimonia istituzionale, saranno consegnate le benemerenze civiche (Premio Castellum) e dedicate nuove targhe ai Giusti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 15 aprile 2025 – Incontri per bambini e adulti, un viaggio della memoria a S. Anna di Stazzema, canzoni in libertà, benemerenze civiche e il ricordo dei Giusti. Così l’Amministrazione comunale, con l’ANPI, le associazioni e la Biblioteca, festeggia l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

I primi appuntamenti giovedì 24 aprile. Alle ore 18 presso la Chiesa SS. Gervaso e Protaso in Santa Maria Assunta a Romano Banco sarà celebrata la S. Messa in onore dei Caduti e alle ore 21 all’Auditorium William Medini di via Tiziano 7 si terrà “Canzoni in libertà”, concerto degli allievi della Scuola Civica di Musica A. Merini di Buccinasco e della Scuola Civica di Musica G. Prina di Peschiera Borromeo, in una serata a cura dell’ANPI di Buccinasco sez. Fulvio Formenti e dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti.

Venerdì 25 aprile il momento più importante a cui è invitata tutta la cittadinanza, con la celebrazione della Liberazione.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 10 in piazza dei Giusti (via Manzoni) dove è prevista la deposizione della corona d’alloro alla targa dedicata ai partigiani nei pressi del murale al Presidente Pertini.

Da lì ci si sposterà nel giardino dei Giusti, di fronte alla piazza, per la dedica di nuove targhe ai Giusti: a Felicia Bartolotta (mamma di Peppino Impastato, vittima innocente di mafia), Masha Amini (giovane iraniana assassinata dalla polizia per non aver indossato correttamente l’hijab), Alexander Langer (politico, ambientalista e pacifista italiano), Pietro Sanua (ambulante ucciso a Corsico, vittima innocente di mafia), Sergio Bazzega (maresciallo di pubblica sicurezza ucciso dalle Brigate Rosse).

Da piazza dei Giusti, partirà poi il corteo cittadino accompagnato dalla Banda Civica G. Verdi di Buccinasco verso il Municipio, dove proseguirà la cerimonia civile nei pressi del Monumento ai Caduti, con gli interventi istituzionali.

Al termine, ci sarà consegna delle benemerenze civiche (Premio Castellum) a cittadine e cittadini che si sono distinti per alti meriti, collaborando attivamente a migliorare la qualità della vita della comunità di Buccinasco. Infine il rinfresco gratuito presso la Trattoria Buccino.

Sabato 26 aprile due eventi presso la Biblioteca comunale. Alle ore 10.30 appuntamento dedicato alla Liberazione della rassegna “Mattina da favola”, con la lettura per bambini dai 4 ai 7 anni “Papaveri rossi”. Alle ore 17 sarà la volta di un incontro della rassegna “Corrispondenze letterarie” promossa dall’assessorato alla Cultura con la biblioteca, Incipit Eventi, ANPI e Amici della Biblioteca: verrà presentato il libro “La staffetta senza nome. Autobiografia di una partigiana”, in presenza dell’autrice Jessica Chia che ha incontrato Sandra Girardelli, oggi 99 anni e mezzo, 18 anni quando prese parte alla Resistenza. La storia del Paese si intreccia con quella più intima, il passato con il presente in una confessione a cuore aperto scritta da Sandra Gilardelli con Jessica Chia, per ridare voce alla “Resistenza taciuta” delle donne.

Sabato 17 maggio infine l’ANPI di Buccinasco organizza il Viaggio della memoria al Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema. All’alba del 12 agosto 1944 tre reparti delle SS, coadiuvati da militi dalla RSI, circondarono l’abitato di Sant’Anna (frazione di Stazzema, LU), mentre un quarto si attestava più a valle, sopra il paese di Valdicastello allo scopo di bloccare ogni via di fuga. Nonostante agli inizi del mese Sant’Anna fosse stata dichiarata zona dai tedeschi, in grado cioè di accogliere popolazione civile sfollata, in poco più di tre ore furono massacrate 560 persone, tra cui molti bambini.

I posti sono esauriti.