Airbnb, 30 milioni e 600 agenti per Milano Cortina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2025 – Airbnb ha annunciato un investimento di oltre 30 milioni di dollari per potenziare l’assistenza clienti in Italia nel 2025, che include l’impiego di fino a 600 operatori di lingua italiana. Dal Giubileo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sono previsti milioni di visitatori in arrivo nel nostro paese: questo importante stanziamento si inserisce quindi nell’impegno più ampio della piattaforma a supporto della gestione dei grandi eventi in Italia.

“La sicurezza per Airbnb rappresenta una priorità in ogni fase del processo di prenotazione. Inizia online, nel mondo virtuale, attraverso tecnologie pensate per tutelare pagamenti e privacy degli ospiti durante la prenotazione; ma poi prosegue anche offline, grazie a policy e sistemi volti a salvaguardare la sicurezza degli ospiti, degli host e della comunità locale anche nel mondo reale. Questo investimento è un ulteriore impegno nei confronti della nostra community, proprio in una fase in cui ci prepariamo ad accogliere migliaia di visitatori sulla piattaforma”, ha dichiarato Matteo Sarzana, Country Manager di Airbnb Italia.

Airbnb – che ha recentemente applicato sulla piattaforma l’obbligo di registrazione nazionale e rimosso tutti gli annunci privi di CIN, ad eccezione di quelli i cui host hanno dichiarato che il codice è ancora in fase di assegnazione o che affittano stabilmente per usi non turistici – ha in essere numerose azioni per garantire un soggiorno impeccabile agli ospiti:

Assistenza rapida. Airbnb si impegna a offrire ad ogni ospite e host un’esperienza positiva e memorabile. Negli ultimi tre mesi, la piattaforma ha risposto al 90% delle chiamate dei clienti in Italia in media in meno di tre minuti, mentre il 90% di essi ha dichiarato che il problema è stato risolto in modo rapido garantendo un alto standard di qualità.1

Verifica dell’identità per host e ospiti. Sapere che le persone sulla piattaforma siano realmente chi dicono di essere è importante per gli ospiti e gli host su Airbnb. Per questo motivo, tutti gli host, i co-host e gli ospiti che effettuano una prenotazione su Airbnb devono completare il processo di verifica dell’identità.

Riduzione delle cancellazioni. La piattaforma ha rimosso oltre 400.000 annunci di bassa qualità a livello globale, con una diminuzione anno su anno in Italia di circa il 18% delle segnalazioni all’assistenza clienti legate a questo tema.2 Airbnb ha inoltre introdotto importanti aggiornamenti per scoraggiare le cancellazioni evitabili da parte degli host, registrando in Italia una riduzione di quasi il 50% delle cancellazioni da parte degli host su base annua.3 Nel raro caso in cui si verifichi una cancellazione, gli ospiti sono tutelati grazie ad AirCover for guests e il team di Airbnb è pronto a supportarli nella ricerca di soluzioni e alternative.

Divieto di feste. Oltre a garantire un’assistenza completa agli ospiti, Airbnb ha introdotto diverse misure per supportare le comunità locali. Le feste sono vietate sulla piattaforma e la tecnologia proprietaria di controllo delle prenotazioni aiuta a prevenire eventi non autorizzati. Da quando questa funzione è stata lanciata nel 2023, 1,4 milioni di ospiti a livello globale sono stati bloccati o reindirizzati nel tentativo di prenotare su Airbnb. In più, il Servizio di supporto al vicinato, attivo 24/7 è disponibile anche in Italia e consente a chiunque di contattare il team specializzato della piattaforma.

Collaborazione con le forze dell’ordine. Anche se i reati su Airbnb sono estremamente rari, la piattaforma collabora a stretto contatto con le forze dell’ordine in Italia e nel resto del mondo attraverso un team e un canale dedicati, per fornire supporto in caso di accertamenti su fatti di rilevanza penale.

1 Basato sui punteggi di soddisfazione dei clienti in Italia nel 2024.

2 Sulla base dei dati interni di Airbnb che confrontano la % di richieste all’assistenza clienti rispetto ai check-in tra il quarto trimestre (Q4) del 2023 e il quarto trimestre del 2024.

3 Sulla base dei dati interni di Airbnb che confrontano le % di cancellazione YoY tra tutto il 2023 e il 2024.

Redazione