Anche Warren Haynes e Blackberry Smoke per un tocco molto “southern rock” al Comfort Festival® 2025 dal 4 luglio

(mi-lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 15 aprile 2025 – Saranno Warren Haynes e Blackberry Smoke con il loro sound tipicamente “southern”- e non solo Ben Harper & The Innocent Criminals, la SatchVai Band (Joe Satriani & Steve Vai) e i Wolfmother – a rendere speciale l’edizione 2025 del Comfort Festival®, l’evento ideato ed organizzato da Barley Arts – società organizzatrice di spettacoli fondata da Claudio Trotta – che si terrà, a partire da venerdì 4 luglio nella magnifica cornice del Parco di Villa Casati Stampa, a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese.

WARREN HAYNES

Sicuramente uno dei chitarristi più importanti del panorama “Southern Rock” per Warren Haynes è addirittura riduttivo etichettarlo in questa categoria.

Così come la formazione che lo ha reso celebre in tutto il mondo – la Allman Brothers Band – il sessantacinquenne songwriter di Asherville (North Carolina) è un artista a tutto tondo, libero da barriere, che vanta una carriera che lo ha visto dividere il palco e lo studio di registrazione con i migliori nomi del rock mondiale.

Dotato di una mirabile tecnica chitarristica Haynes è famoso anche per la sua intensa voce e per la sua scrittura, nonché per il saper re-interpretare brani storici del rock regalandogli una nuova vita.

Dopo il debutto da giovanissimo come chitarrista nella band di David Allan Coe e una breve parentesi alla corte della blues band Nighthawks arriva nel 1987 l’incontro con Dickey Betts per i suoi progetti solisti e che porteranno alla rinascita della Allman Brothers Band che – sotto la guida dei due chitarristi – tornerà agli splendori iniziali, con la pubblicazione di 4 album in studio più una serie infinita di incredibili esibizioni live.

Parallelamente nascerà il progetto Gov’t Mule che confermerà ancora di più la bravura di Haynes come compositore ed esecutore.

Warren Haynes avrà anche l’onore di poter far parte di alcune formazioni nate dopo lo scioglimento dei Grateful Dead e di poter condividere la propria chitarra in tantissimi progetti oltre che ad una personalissima carriera musicale, fino alla recente pubblicazione dell’eccellente album ‘Million Voices Whisper’ che sarà l’ossatura dello spettacolo al Comfort Festival® di quest’anno, venerdì 4 luglio.

In apertura avremo la possibilità di assistere ai concerti di Ana Popović, artista molto conosciuta ed apprezzata dal pubblico italiano, e la bravissima Bette Smith che saprà sicuramente stupire con il suo stile distintivo.