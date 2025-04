Boom di nascite al Policlinico di Milano con 39 nuovi nati in 36 ore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2025 – Già dal mattino di lunedì 14 aprile si è capito che sarebbero seguiti momenti concitati. In circa 36 ore, infatti sono stati registrati 38 parti, che hanno portato a 39 nuovi nati: 20 bambini (di cui due gemellini) e 19 bambine. Sarà stata la luna piena, o forse chissà, il passaparola tra cicogne, ma nella giornata di ieri ci sono state 27 nascite e oggi, martedì, a fine mattinata ben 11 neonati sono felici tra le braccia di mamma e papà nella Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano.

I rintocchi della mezzanotte devono aver convinto il piccolo Leonardo a dare un’occhiata al mondo là fuori, un amico “morbidoso”, del resto, lo stava aspettando da tempo! Anche Damiano è stato felicissimo di conoscere la sua sorellona più grande, prima di rimettersi a dormire beato mentre Leo non sonnecchia volentieri, è tanto emozionato di fare presto amicizia con amici e parenti. A Caterina e Timoleone serve invece ancora un po’ di tempo affinché mamma e papà spieghino loro l’origine significativa e gloriosa del loro nome.

Un vero tour de force reso possibile solo dalla grande esperienza e affiatamento degli specialisti dell’Ostetricia, dell’Anestesia e Terapia Intensiva Donna-Bambino, e della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale, allenati a giornate così “straordinarie” contraddistinte da tante nascite, ciascuna con la propria specificità e unicità. Dietro a ogni vita che nasce c’è una coppia di genitori emozionata e desiderosa di essere accompagnata in ogni momento, anche durante il parto dove per i papà è da tempo possibile rimanere vicini alle loro compagne per assisterle non soltanto durante il travaglio, ma anche in caso di cesareo programmato.

La Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano si contraddistingue per essere la prima realtà italiana nel 2024 con ben 6.000 parti nell’anno, rivelandosi centro di riferimento per le gravidanze delicate e difficili.

Redazione