BrianzAcque, dal 22 aprile nuovo cantiere PNRR a Lissone contro la dispersione idrica

Quasi 500 metri di condotta idrica da sostituire in via Pacinotti, circa 380mila euro il costo dell’intervento. Stimati 3 mesi e mezzo di lavori e oltre 3 mila m³ di risparmio annuo d’acqua

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 aprile 2025 – Nuova tranche di lavori per il grande progetto di BrianzAcque, finanziato dal PNRR, per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza. Annunciato per il prossimo martedì 22 aprile l’avvio di un cantiere che interesserà la via Antonio Pacinotti di Lissone, nel tratto compreso tra gli incroci con viale della Repubblica e via Enrico Fermi, per un totale di 487 metri di condotta destinata ad essere sostituita. Un’operazione che, si stima, consentirà di evitare la dispersione di 9,25 metri cubi di acqua al giorno pari a circa 3.376 metri cubi all’anno.

La vecchia conduttura, non più idonee a garantire ai cittadini un servizio pienamente efficiente, verrà dismessa e sostituita con tubazione di nuova generazione. Per effettuare la sostituzione del “segmento” di rete, il settore progettazione e pianificazione della local utility dell’acqua pubblica, impiegherà la classica tecnica dello scavo a cielo aperto. In accordo con l’Amministrazione comunale, durante i cantieri è prevista l’istituzione di senso unico, con viabilità alternativa concordata con la Polizia Locale, e chiusura stradale ove necessario. Secondo i calcoli, i lavori avranno all’incirca una durata di tre mesi e mezzo (108 giorni naturali consecutivi) per un costo di 383.200 euro.