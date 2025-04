Building Information Modeling (BIM): le Linee Guida della Città metropolitana di Milano

Presentati a Palazzo Isimbardi processi, ruoli, strumenti e standard in riferimento all’applicazione nella Pubblica Amministrazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2025 – La Città metropolitana di Milano ha presentato oggi, martedì 15 aprile, a Palazzo Isimbardi, le proprie Linee Guida per l’applicazione della metodologia Building Information Modeling (BIM).

Un’occasione per condividere un percorso comune con le altre Pubbliche Amministrazioni e alimentare un processo collaborativo che coinvolge tutti gli operatori di filiera per il settore delle costruzioni.

Il Building Information Modeling (BIM) si è confermato quale standard tecnologico e procedurale essenziale nel settore delle costruzioni, nel quale la Pubblica Amministrazione svolge un ruolo di primo piano.

Non si tratta quindi solamente di un modello grafico tridimensionale, ma di un insieme di processi integrati che consentono una gestione più efficiente dei progetti infrastrutturali, migliorando qualità, tempi e costi per l’intero ciclo di vita dell’opera. Inoltre, grazie alla sua capacità di centralizzare e coordinare i dati, il BIM promuove una comunicazione più efficace tra tutti gli attori coinvolti.

A partire da recenti normative e decreti, l’adozione del BIM è diventata obbligatoria per determinati appalti pubblici. Dal 1° gennaio 2025, il Building Information Modeling (BIM) è obbligatorio per opere pubbliche oltre 2 milioni di euro (escluse le manutenzioni e premiante per il sotto soglia), sfidando anche le Pubbliche Amministrazioni a una rapida transizione. Questa implementazione richiede formazione, certificazione e adeguamento in tutta la filiera, dall’imprenditoria agli enti gestori.

L’Area Infrastrutture della Città metropolitana di Milano ha raccolto questa sfida all’innovazione operando già da tempo in un’ottica di digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti e dei processi al fine di ottimizzare tutte le risorse. Il percorso BIM, ha coinvolto, e coinvolge, oltre ai settori tecnici dell’ente, anche i dipartimenti risorse umane e appalti e contratti con l’obiettivo di costruire e mantenere un sistema di condivisione delle strategie e delle competenze.

“Oggi è un’importante occasione per la Città metropolitana di Milano per fare il punto sulle novità normative ma anche su una tecnologia importante in termini di progettazione e gestione delle opere – afferma Roberto Maviglia, Consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Impiantistica Sportiva, Politiche Energetiche, Idroscalo – Il Building Information Modeling (BIM) rappresenta la realtà e pone le basi per sviluppi futuri, come ad esempio l’applicazione dell’intelligenza artificiale. Le linee guida sono uno strumento per muoversi in maniera efficace all’interno di questo modello di cui, oggi, abbiamo visto anche qualche applicazione pratica. Un esempio concreto di come la Pubblica Amministrazione stia ben interpretando le sfide della digitalizzazione”.

“Sono molto orgogliosa del lavoro portato avanti dalla Città metropolitana di Milano, capace di leggere i tempi e interpretare i cambiamenti in ottica di digitalizzazione e transizione digitale – afferma con soddisfazione la Consigliera delegata alle Infrastrutture, Daniela Caputo –. Con l’incontro di oggi, abbiamo voluto estendere il prezioso lavoro svolto con tutti gli enti territoriali, dimostrando ancora una volta il ruolo di regia che l’ente di area vasta è chiamato a svolgere. Le nostre linee guida sono un valido e avanzato strumento a disposizione delle PA dell’area metropolitana e un importante punto di partenza condiviso per la crescita e lo sviluppo territoriale”.