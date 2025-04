Como, ruba due confezioni di profumi per un valore di quasi 300 euro. Denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 15 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato, un 49enne rumeno, senza fissa dimora e pregiudicato per reati della medesima fattispecie.

Verso le 17.30 di ieri, una volante è stata indirizzata presso un grande magazzino di via Boldoni a Como, in quanto era giunta la segnalazione tramite il 112 NUE, del fermo di una persona responsabile di un tentato furto.

Giunti sul posto i poliziotti hanno preso in consegna il 49enne rumeno, che si presentava tranquillo e collaborativo, assumendo nel contempo tutte le informazioni necessarie per poter delineare lo svolgersi dei fatti.

Uno degli inservienti della sicurezza, infatti ha raccontato di aver notato il 49enne infilarsi nella giacca due confezioni di profumo del valore poi conteggiato di quasi 300 euro, per poi tentare di uscire senza pagarli.

Gli agenti, dopo aver riconsegnato formalmente la merce sottratta all’addetto del grande magazzino, hanno portato il 49enne in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti penali e di polizia per svariati e precedenti furti, alcuni per i quali aveva già subito condanna, denunciandolo in stato di libertà per tentato furto aggravato.

La sua posizione verrà valutata dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti amministrativi da intraprendere.

