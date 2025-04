EDUCAZIONE. DAL 16 APRILE AL 7 MAGGIO ISCRIZIONI ALLE SEZIONI ESTIVE DI NIDI, SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLE DELL’INFANZIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2025 – A partire da domani, mercoledì 16 aprile, le famiglie di bambini e bambine che stanno frequentando le scuole dell’infanzia comunali, statali o scuole paritarie private in posti in convenzione con il Comune di Milano, potranno fare richiesta di iscrizione per le sezioni estive.

Tre i periodi di frequenza per i quali si potrà procedere con l’iscrizione: dall’1 al 16 luglio, dal 17 al 31 luglio oppure per tutto il periodo, quindi dall’1 al 31 luglio. L’orario di frequenza di ogni bambino e bambina sarà lo stesso concordato per l’anno educativo in corso.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite Spid o Carta di Identità Elettronica. Le graduatorie saranno poi pubblicate a partire dalla seconda metà di maggio.

Per quanto riguarda le iscrizioni a nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia per l’anno educativo 2025/2026, da oggi e fino al 22 aprile sono aperti i termini per gli accetta/rinuncia/trasferimenti, a cui seguiranno nelle settimane successive gli eventuali scorrimenti di graduatoria. Per le sole scuole dell’infanzia, è previsto un anticipo dei termini per le iscrizioni tardive, che quest’anno si svolgeranno nel mese di luglio invece che in autunno, così da dare la possibilità alle famiglie di conoscere l’eventuale assegnazione prima dell’inizio dell’anno educativo.

Redazione