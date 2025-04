Festività di primavera, con A35 Brebemi alle “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” lombardi

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 15 aprile 2025 – La primavera è il momento perfetto per scoprire le meraviglie della media pianura lombarda, una terra ricca di storia e cultura che, grazie ad A35 Brebemi, sta vivendo una nuova stagione di valorizzazione turistica. Con l’arrivo delle festività di Pasquetta (21 aprile), del 25 aprile e del 1° maggio, l’autostrada diventa la via di accesso privilegiata per esplorare castelli, borghi e residenze storiche, grazie alla collaborazione con l’associazione “Pianura da Scoprire” e alle “Giornate dei Castelli, palazzi e borghi medievali”, iniziativa di cui A35 Brebemi è main sponsor.

Le Giornate di apertura congiunta di ben 25 località storiche distribuite tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano offrono l’opportunità unica di visitare castelli, palazzi e borghi solitamente chiusi al pubblico con la possibilità di visite guidate proprio nelle giornate di primavera, accompagnandoli in un viaggio affascinante tra le vestigia di un passato glorioso.

Tra le tappe imperdibili da visitare nei prossimi “ponti”, il Castello di Pagazzano (Bg) con i suoi musei, il sontuoso palazzo Visconti a Brignano, il castello di Cavernago e quello di Malpaga con la sua splendida fioritura di tulipani, la Rocca Visconti a Romano L.do e a Martinengo il meraviglioso Convento dell’Incoronata e il borgo storico e, sempre nella bergamasca, il castello e il borgo di Calcio e quello di Pumenengo in mezzo al verde del Parco del fiume Oglio. Nella pianura bresciana la pieve di Orzivecchi (Bs) e il rinomato castello di Padernello, mentre in provincia di Cremona visitabili il palazzo Zurla De Poli a Crema (Cr) e il Castello di Pandino, recentemente ristrutturato.

Un’area che per anni è rimasta ai margini dei circuiti turistici tradizionali sta ora vivendo una rinascita culturale, economica e sociale anche grazie a Brebemi, accogliendo sempre più visitatori attratti dalla sua bellezza e autenticità.

“La nostra autostrada nasce per connettere persone, territori e opportunità”, afferma Matteo Milanesi, Direttore Generale di A35 Brebemi Aleatica. Essere main sponsor delle Giornate dei Castelli significa contribuire concretamente alla valorizzazione di un’area straordinaria, che ha molto da offrire a chi vuole sfruttare una delle prossime festività primaverili per scoprire storia, cultura e tradizioni di questa parte della Lombardia ora ben collegata grazie alla nostra infrastruttura”.

“La presenza dell’autostrada A35 Brebemi, che attraversa la pianura lombarda e collega rapidamente Milano e Brescia con i nostri castelli, palazzi e borghi medievali, rappresenta un esempio virtuoso di come la sinergia tra pubblico e privato possa valorizzare le bellezze storiche e naturalistiche del territorio. Il sostegno di Brebemi è fondamentale per rendere queste ricchezze più accessibili e attrattive, contribuendo a promuovere un turismo di qualità e a rafforzare l’identità culturale delle nostre comunità.” Dichiara Giuseppe Togni, Presidente associazione Pianura da Scoprire.

Tutti i dettagli sugli eventi, gli orari e le modalità di visita sono disponibili sul sito ufficiale www.pianuradascoprire.it e in ogni località è possibile acquistare il “Passaporto dei Castelli”, un libretto che permette di raccogliere timbri delle località visitate, trasformando il viaggio in un’esperienza ancora più coinvolgente.