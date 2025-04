Milano, atleta paralimpico Liverani consegna uova di Pasqua ai bambini malati ospiti di CasAmica

CasAmica ha organizzato un pomeriggio di solidarietà e spensieratezza per i piccoli ospiti e le loro famiglie

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2025 – I bambini ospiti di CasAmica, organizzazione di volontariato impegnata da quasi quarant’anni a offrire sostegno e ricovero ai “migranti della salute”, hanno ricevuto a sorpresa un uovo di Pasqua per ciascuno e hanno conosciuto l’atleta paralimpico Andrea Liverani (appartenente al gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro). Il campione della squadra Nazionale Italiana Paralimpica di tiro a segno, medaglia di bronzo alla sedicesima edizione dei Giochi paralimpici estivi di Tokyo, ha consegnato a sorpresa le uova di Pasqua in Casa Bambini, la struttura di CasAmica a Milano dedicata ai piccoli ospiti e alle loro famiglie. L’iniziativa è stata organizzata da CasAmica per regalare un pomeriggio di spensieratezza e gioia a chi è costretto ad affrontare lunghi periodi di cure e degenza lontani da casa.

Ricevuto l’invito di CasAmica, Andrea Liverani ha deciso con gioia di aderire all’iniziativa di solidarietà per esprimere la sua vicinanza ai bambini ospiti. Classe 1990, l’atleta paralimpico ha già dimostrato il suo sostegno a eventi solidali e di sensibilizzazione, testimoniando con la sua presenza che la determinazione è necessaria per superare qualsiasi avversità. Diventato paraplegico in seguito a un grave incidente stradale, con la sua tenacia e la sua capacità di raggiungere traguardi, anche olimpici, Andrea Liverani è una fonte di ispirazione per tutti coloro che affrontano una fase difficile della propria vita come la malattia.

Un esempio positivo anche per i bambini ospiti di CasAmica, che offre accoglienza presso le proprie strutture in Lazio e Lombardia ai migranti della salute, piccoli o grandi che siano, e le loro famiglie. Solo nel 2023 l’organizzazione ha registrato un aumento di ben il 25% delle richieste di supporto, offrendo complessivamente nel biennio 2023-24 oltre 40mila notti di accoglienza alle persone malate e ai loro familiari e ospitando quasi 150mila persone in quasi 40 anni di attività.

