MILANO È MEMORIA. POLIZIA LOCALE, IL CONTRIBUTO DEI GHISA ALLA RESISTENZA

Il 17 aprile alla Fondazione Carlo Perini un incontro sulla lotta dei vigili per la liberazione della città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2025 – Giovedì 17 aprile alle ore 17.45 presso la Fondazione Carlo Perini in via Aldini 72, si terrà un convegno dedicato al contributo, a lungo sconosciuto, che la Polizia locale ha dato alla lotta per la liberazione della città dal nazifascismo.

Fra i relatori intervengono Christian Iosa, presidente della Fondazione Carlo Perini, Mirko Fiocchi in ricordo del nonno Vittorio, vigile urbano e comandante della 113bis Brigata Garibaldi “Martiri del Giambellino”, Maurizio Ghezzi presidente Anpi sezione Pozzuolo Martesana/Truccazzano ed ex agente di Polizia locale, Roberto Paternoster presidente Anpi sezione di Quarto Oggiaro ed Eugenio Pavesi, Resistenza e guerra nei Ghisa.

L’incontro di giovedì dedicato al ‘Ghisa resistente’ è inserito nella piattaforma “Milano è memoria” del Comune di Milano che nell’80° Anniversario della Liberazione dà spazio agli eventi e alle iniziative che in città coltivano una memoria storica e critica, promossi da associazioni, istituzioni culturali, Municipi e dall’Amministrazione comunale.

Un convegno per riscoprire il ruolo spesso dimenticato dei Vigili Urbani nella Resistenza e nella lotta per la libertà. Circa un centinaio di uomini che operavano in un ambiente dove gli elementi fascisti non solo non mancavano ma erano investiti di compiti direttivi, riuscirono a creare una base organizzativa e attivare dei solidi legami con il movimento partigiano, pur esponendosi al pericolo di essere scoperti come per alcuni di loro accadde a prezzo della vita.

I posti sono limitati, la partecipazione è libera ma è preferibile prenotare scrivendo a info@fondazioneperini.org