Presentato il programma Festival “Earth, Abbiamo un solo pianeta” 2025 tra Bergamo e Seriate

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 15 aprile 2025 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del Festival “Earth, abbiamo un solo pianeta” in programma dal 22 al 28 aprile, presso diverse sedi tra Bergamo e Seriate, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra.

Hanno presenziato:

Direttore artistico, Roberto Gualdi

Assessora alla transizione ecologica, ambiente e verde del Comune di Bergamo, Oriana Ruzzini

Consigliera delegata alla montagna, formazione e lavoro della Provincia di Bergamo, Giorgia Gandossi

Referente Progettazione e Area Ambiente Cooperativa Sociale ALCHIMIA, Rossella Aldegani

Soprano, Silvia Lorenzi

Referente Servizi alle Imprese e Area Green ABF Azienda Bergamasca Formazione di Clusone Andrea Pedemonti

Addetta Stampa Laura Generali e Referente del Dipartimento di Ambiente e Salute Gianluca Selvestrel per l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri

Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota, Curatore Francesco Zonca

Lorenzo Sauro, referente per l’area di Bergamo di Plastic Free e Alberto Colosimo, referente per l’associazione La Via Della Felicità

’evento è organizzato dall’Associazione Climarte con la direzione artistica di Proloco Bergamo e con la collaborazione dell’Assessorato alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo.

L’iniziativa gode del supporto del Consiglio Regionale della Lombardia, della Fondazione ASM e della Fondazione Banca Popolare di Bergamo.

L’evento è patrocinato da Regione Lombardia, da Provincia di Bergamo, dal Comune di Seriate-Assessorato all’Ambiente e dal Comune di Scanzorosciate.

Si ringrazia per la collaborazione l’istituto Mario Negri, Alchimia Coop. Sociale, Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota, Azienda Bergamasca Formazione, il Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, la band Revolver, l’Associazione Guide Turistiche Città di Bergamo, Allegra Brigata Cinematica, Compagnia delle Chiavi e SL Creative Thinking.

Il Festival internazionale, dedicato ai problemi climatici della Terra, affronterà, attraverso arti performative, cinema e fotografia, le problematiche legate al clima, alla terra e all’ambiente.

L’associazione intende sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto coinvolgendo i giovani, sulle problematiche ambientali che stanno trasformando il mondo.

La Giornata Mondiale della Terra (in inglese World Earth Day) è una giornata scelta nel 1970 dall’UNESCO e viene celebrata ogni anno il 22 aprile. È un momento dedicato alla sensibilizzazione del pubblico, con la partecipazione di un altissimo numero di stati. Ogni anno è occasione di confronto tra i leader mondiali perché si insista in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell’uomo. L’obiettivo è incentivare governi, imprese e cittadini a investire sul pianeta e sulle generazioni future.

Il Festival propone sette giornate di appuntamenti esplorando la tematica attraverso momenti di musica e danza, proiezioni di film e fotografie, letture di poesie, un convegno, visite guidate, camminate, presentazioni, premiazioni e altro ancora.

L’evento si aprirà il 22 aprile presso il Cinema Gavazzeni di Seriate con un talk a cura dell’Istituto Mario Negri, tenuto dal dott. Gianluca Selvestrel: scopo fondamentale delle attività del Mario Negri è contribuire alla difesa della salute e della vita umana.

A seguire si svolgerà il concerto-tributo ai Beatles a cura della band Revolver. La band è composta da quattro giovani professionisti della musica: Marco Sacchittella, Marco Valli, Simone Pagani e Thomas Pagani. Sul palco, i quattro ragazzi proporranno un tributo fedele sia negli arrangiamenti che negli impasti corali, suscitando emozioni nel pubblico di ogni età.

All’ingresso sarà possibile lasciare una donazione a favore dell’Istituto Mario Negri.

Prenotazioni effettuabili su Eventbrite.

Il mattino del 23 aprile la Scuola Primaria di Longuelo, alle ore 8:30, seguirà un evento curato dall’Orto Botanico di Bergamo: “Il cibo dal sole, la transizione proteica, la chimica del suolo e degli alimenti”. Iniziativa in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Bergamo.

Sempre il 23, alle 20:30 presso il Cineteatro Gavazzeni, si terranno le proiezioni dei corti e lungometraggi selezionati dal concorso a tema indetto da Climarte: saranno in tutto nove i film provenienti da diverse parti del mondo che verranno presentati al pubblico. A seguire, si terranno le premiazioni del concorso cinematografico, fotografico e letterario in tema con il Festival.

Prenotazioni effettuabili su Eventbrite.

Il Festival ha organizzato, per giovedì 24 aprile alle 15:30, “Le api di città: Bergamo, dolce nettare!”, un percorso in Città Alta vista dal punto di vista delle api, andando alla scoperta dei luoghi a loro più cari e preziosi. La passeggiata partirà dall’Orto Botanico. I partecipanti saranno accompagnati dall’Associazione Culturale Guide Turistiche di Bergamo.

Percorso con presenza di gradini, durata due ore, massimo 25 persone.

Prenotazioni su Eventbrite.

Venerdì 25 aprile alle ore 15:00 un’altra camminata in collaborazione con l’Associazione Culturale Guide Turistiche di Bergamo: “Roccolo della Tavernella: Passeggiata tra le fronde!”. Partendo da porta S. Alessandro, ci si immergerà nella natura, godendo di bellissimi paesaggi. Lungo il percorso, si assisterà anche un momento di danza contemporanea a cura di Allegra Brigata Cinematica con l’artista ballerina Serena Marossi.

Percorso in parte sterrato e con scalini, durata due ore, massimo 25 persone.

Prenotazioni su Eventbrite.

Sabato 26 aprile in Piazza Matteotti, dalle ore 8.30 alle 13.00 si terrà il consueto Mercato Slowfood, arricchito da Workshop e laboratori sul tema del cibo buono, pulito e giusto.

Nel pomeriggio del 26 alle ore 15:00 un’esperienza speciale: “Sottoterra: visita ai sotterranei della città!”, un’occasione per visitare gallerie sotterranee solitamente inaccessibili al pubblico. Il percorso esplorerà le gallerie che un tempo erano ad uso militare o civile. Un concerto al buio a cura del Soprano Silvia Lorenzi sorprenderà il pubblico lungo il cammino. I partecipanti saranno accompagnati dal Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole.

Consigliato abbigliamento comodo e sporcabile, accesso dai tombini stradali, durata tre ore, massimo 15 persone.

L’evento è sold-out.

Ricca di appuntamenti sarà anche la giornata di domenica 27 aprile.

Ritrovo alle ore 9:30 presso La porta del Parco a Mozzo per l’escursione guidata “Sentieri creativi, verso il Monte Gussa tra aree agricole e bosco”, a cura della Cooperativa Sociale Alchimia.

Attività gratuita su iscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyXWcJECs18FyuVTEjKaBlw0v6-H3KOVFL06urL1yi4nR1mA/viewform

Massimo 25 partecipanti.

Dalle 10.00 alle 12.00 si svolgerà un evento di Cittadinanza Attiva, con la pulizia e raccolta dei mozziconi e dei rifiuti, attività volte a sensibilizzare la cittadinanza per proteggere l’ambiente. Evento a cura di Associazioni Plastic Free e La via della Felicità, ritrovo in via Tiraboschi.

Alle ore 10.30 si terrà “Sogno di un meriggio di mezza primavera”, l’Orto Botanico di Città Alta racconterà la transizione ecologica e proteica.

Il Festival si chiuderà lunedì 28 aprile con “Urban Health – La Città in salute – Strategie per la promozione della salute e del benessere nei contesti urbani”, un convegno organizzato dall’Assessorato Transizione Ecologica Ambiente e Verde del Comune di Bergamo. I relatori tratteranno di ambiente, sostenibilità, cambiamenti climatici e città in salute. L’appuntamento sarà alle ore 17:00 presso la sala Laura Bassi della Social Domus (piazzetta Marcovigi a Bergamo).