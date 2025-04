Rho. Ancora un successo per il Lunedì Rhodense dell’Alimentazione

Auditorium al completo per ascoltare le parole del professor Giuseppe De Angelis e del dottor Giovanni Seveso

(mi-lorenteggio.com) Rho, 15 aprile 2025 – La dieta del cuore ha catturato molto interesse nei cittadini e nelle cittadine rhodensi la sera del 14 aprile 2025, all’Auditorium di via Meda, grazie anche alla presenza del professor Giuseppe De Angelis, medico cardiologo direttore della Unità di Cardiologia dell’Ospedale di Rho, nell’ambito dell’ASST Rhodense, e naturalmente grazie al direttore scientifico dell’iniziativa, dottor Giovanni Seveso.

Con maestria e alte capacità comunicative, il professor De Angelis ha mostrato come si devono prevenire le malattie cardiovascolari e ha illustrato con alcuni video come i medici esaminino la situazione del paziente e come intervengano su arterie e sistema vascolare quando sono ostruiti. Una presentazione che ha messo sullo schermo i rischi che corre chi non si controlla e non si cura.

A seguire, il dottor Seveso ha illustrato la corretta dieta da seguire per vivere sani anche dal punto di vista cardiovascolare e, soprattutto, ha puntato al riconoscimento dell’obesità come vera e propria malattia da seguire e da curare: chi è obeso, quindi, non è da denigrare né da colpevolizzare.

Anche per l’alto costo delle cure e degli interventi spesso effettuati in emergenza, prevenire è sempre meglio che curare.

Il prossimo Lunedì Rhodense dell’Alimentazione è previsto il 6 ottobre è sarà dedicato alla medicina di genere femminile nel corso della vita di una donna.

Nella foto il dottor Giovanni Seveso e il professor Giuseppe De Angelis