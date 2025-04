Riapertura dell’ufficio postale di Gudo Visconti in data 19 giugno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2025 – Poste Italiane informa che la riapertura dell’ufficio postale di Gudo Visconti è prevista per il giorno 19 giugno.

Il prolungamento dei lavori è dovuto ad un ritardo nel completamento dei lavori infrastrutturali propedeutici alle successive attività tecniche e di messa in sicurezza dopo l’evento criminoso perpetrato ai danni dell’ATM Postamat, che vanno a garantire la completa funzionalità dell’ufficio postale alla riapertura.

Gli interventi di ristrutturazione in corso sull’ufficio di Gudo Visconti prevedono interventi sulla facciata per ripristinare lo stato dell’ufficio postale danneggiato a seguito dell’evento criminoso, interventi sulla pavimentazione e sul sistema di illuminazione, un rinnovamento totale degli ambienti all’interno della sala al pubblico, l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela.

Alla riapertura, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari e 15 certificati anagrafici e di stato civile registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Inoltre, sarà possibile richiedere il rilascio del passaporto grazie alla Convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’Azienda consapevole dei disagi si scusa con i cittadini e si impegna a rispettare la nuova data di apertura.

Si ricorda che fino a tale data, i cittadini di Gudo Visconti possono continuare a rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Rosate in Via Giuseppe Garibaldi snc, operativo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45.

Redazione