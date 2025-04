B-Young 3 – Network Giovani in Brianza” e “Fuori la voce!: educazione, esperienze e training per e con i giovani”

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 18 aprile 2025 – Proseguono con successo le attività dei due progetti dedicati ai giovani, promossi dal Comune di Lissone in qualità di Capofila, in partnership con i Comuni dell’Ambito di Carate Brianza, gli Istituti superiori (IIS G. Meroni di Lissone, IIS Da Vinci di Carate Brianza e IIS MK Gandhi di Besana in Brianza) e le associazioni Judo Club Lissone, SEED e 232. I corsi, avviati ormai da alcuni mesi, hanno registrato una partecipazione costante da parte dei ragazzi del territorio, che si sono lasciati coinvolgere in attività sportive, musicali e ricreative. Dalle lezioni di judo e difesa personale nei Comuni di Lissone, Triuggio e Besana in Brianza alle attività ricreative della Cooperativa La Grande Casa, dai corsi di musica e liuteria dell’associazione SEED ai laboratori rap dell’associazione 232 presso il Centro Giovanile Cubotto di Lissone, fino agli incontri di formazione orientativa nelle scuole: complessivamente, sono stati coinvolti circa mille giovani dell’Ambito di Carate.

Nel dettaglio, alcune delle esperienze ludico-ricreative offerte dal progetto B-Young 3, già avviate o in programma:

• Vedano al Lambro: laboratorio di tango

• Sovico: corso di improvvisazione teatrale

• Triuggio: laboratorio sull’immagine fotografica

• Verano Brianza: creazione di podcast

• Renate e Veduggio con Colzano: laboratorio fotografico

• Briosco: torneo di basket

• Macherio: poetry slam

Inoltre, grazie a B-Young 3, restano attive – oltre al servizio Informagiovani di Lissone – le due antenne territoriali di Carate Brianza e Besana in Brianza, a disposizione della cittadinanza dell’Ambito. Per promuovere in modo ancora più incisivo le iniziative di B-Young 3 e Fuori la voce!, alcuni studenti del corso “Grafica e Comunicazione” dell’Istituto Meroni si sono cimentati nella diffusione dei temi legati all’Informagiovani e all’orientamento, attraverso un’azione di Guerrilla Marketing realizzata nelle due sedi dell’Istituto il 4 aprile. L’iniziativa ha visto la creazione e diffusione di contenuti originali e d’impatto sui temi del progetto.

Nella stessa giornata, la cooperativa Meta – partner del secondo progetto, finanziato da ANCI nazionale – è intervenuta con la propria équipe di educativa territoriale presso l’Istituto, per coinvolgere gli studenti nell’espressione delle proprie opinioni e nella proposta di attività a loro dedicate, in ambito sportivo e musicale. Un’azione partecipativa e inclusiva, che mira a prevenire l’isolamento sociale e il fenomeno dei NEET.

L’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Lissone, Giovanni Camarda, dichiara: “Il progetto B-Young, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un’opportunità straordinaria di partecipazione per i nostri giovani. Non solo perché offre attività gratuite in ambito culturale, sportivo ed escursionistico, ma anche perché mira a coinvolgerli direttamente nel processo di ideazione e diffusione delle stesse. È fondamentale che i ragazzi si sentano parte integrante della comunità e delle decisioni che li riguardano: B-Young è stato creato proprio per aiutarli ad esprimere le proprie idee e mettere in gioco le loro competenze”.

Tutte le informazioni sulle attività sono disponibili sui profili social:

@byoung_retebrianzagiovani

@coccinellalinkinnewgenerations