PAVIA. VIDEO: VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO PER L’ESONDAZIONE DEL TICINO

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 18 aprile 2025 – Dalla mattinata odierna, i Vigili del Fuoco sono impegnati in un’intensa attività di soccorso a seguito dell’esondazione del fiume Ticino che ha colpito diverse aree del territorio pavese. Due squadre S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) stanno operando per prestare assistenza alle persone rimaste coinvolte dall’evento, in particolare a coloro che risultano isolate nelle proprie abitazioni. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore, in considerazione della persistenza del livello idrico elevato e dell’evolversi delle condizioni meteorologiche.