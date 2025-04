Sanità. Scurati (Lega): “Da Regione 5 milioni per la riqualificazione dei presidi ospedalieri di Rozzano”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 aprile 2025. Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi la delibera che destina 5 milioni di euro per i lavori di manutenzione nell’ambito del “Progetto Rozzano” in attuazione del DL n. 208/2024 recante “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del PNRR”. In merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Silvia Scurati.

“Grazie a Regione Lombardia sono in arrivo ben 152,5 milioni di euro per il completamento di opere già previste o in fase di sviluppo, l’implementazione degli interventi PNRR, progetti strategici nell’ambito della salute mentale, nonché per il potenziamento del parco tecnologico biomedicale. Tra questi progetti vi è anche quello, dal valore di 5 milioni di euro, per riqualificare i presidi di Rozzano in via dei Glicini e in via Palmiro Togliatti. Con questi investimenti Regione prosegue l’importante percorso per il rafforzamento e il potenziamento degli ospedali del sistema sanitario regionale, contribuendo inoltre a quello che è il “Progetto Rozzano” ovvero una vasta rigenerazione urbana del Comune dell’hinterland milanese” conclude Scurati.

Redazione