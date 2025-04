Zibido San Giacomo. Sul trasporto pubblico, un decalogo di impegni

Ieri sera il Consiglio comunale ha approvato una mozione presentata dalla maggioranza con la quale il sindaco e la Giunta chiederanno al ministero dei trasporti, a Regione Lombardia e a Città Metropolitana una serie di impegni per rafforzare il trasporto pubblico extraurbano, in particolare nell’area sud-ovest

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 18 aprile 2025 – Una delega, a sindaca e Giunta comunale, e dieci punti sui quali si chiederanno specifici impegni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano. Il Consiglio comunale di Zibido San Giacomo ha votato ieri una mozione proposta dalla lista civica NOI CITTADINI, gruppo che rappresenta la maggioranza.



«Abbiamo investito oltre 300 mila euro dal 2018 a oggi – spiega la sindaca Sonia Belloli – e più recentemente, per sopperire alla carenza di autisti della società che ha l’appalto dall’Agenzia TPL per il servizio di trasporto pubblico, abbiamo favorito una mediazione tra i tre soggetti coinvolti, riuscendo così a proporre una soluzione che ci auguriamo possa tamponare i disagi. Però non basta. Noi abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere, ma servono interventi strutturali e su questo gli enti che hanno la delega istituzionale a garantire il servizio devono assumersi un impegno chiaro nei confronti dei cittadini».

L’assessore alla mobilità Anita Temellini, sempre in prima linea sul tema, ha esposto i contenuti della mozione, precisando in premessa che «Il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio essenziale per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, in particolare nelle aree extraurbane. Uno dei problemi più rilevanti riguarda le corse saltate, che ostacolano la vita quotidiana di centinaia di persone, rendendo per loro difficile raggiungere scuole e luoghi di lavoro. Il tutto determina una crescita di sfiducia del sistema di trasporto pubblico».

La mozione analizza la situazione attuale precisando che «molte linee extraurbane soffrono di una programmazione insufficiente, con lunghe attese, orari inadeguati e difficoltà di collegamento tra le diverse aree della provincia e del capoluogo». Pone inoltre l’accento sul fatto che sono scarsi gli investimenti in infrastrutture e in mezzi adeguati, tanto da determinare un peggioramento delle condizioni di viaggio per i cittadini, costretti a utilizzare bus obsoleti, ma anche inadeguati specialmente per le persone con disabilità. Ed è quindi inevitabile, quando possibile, l’utilizzo del mezzo privato, con il conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico, acustico e dei costi di spostamento.

Dieci le richieste che la sindaca e la Giunta, delegate dal Consiglio comunale, faranno al ministero dei trasporti, a Regione Lombardia e a Città Metropolitana.

In sintesi si chiede di: rafforzare gli investimenti nel trasporto pubblico extraurbano, per migliorarne frequenza, affidabilità e capillarità, intervenendo in maniera rapida; migliore i collegamenti tra l’hinterland e i centri urbani; potenziare le corse durante i fine settimana, anche alla luce dei nuovi ritmi di “lavoro flessibile”; promuovere politiche di incentivazione per il personale; rivedere le tariffe dei titoli di viaggio, prevedendo delle ulteriori agevolazioni; rinnovare il parco mezzi con bus ecologici, capienti e dotati di tutti i sistemi di sicurezza e comfort anche per le persone con disabilità; potenziare il coordinamento tra i diversi enti responsabili del trasporto pubblico, creando un’unica piattaforma per la consultazione, in tempo reale, degli orari e delle disponibilità; prevedere un piano straordinario di manutenzione delle infrastrutture esistenti; coinvolgere attivamente cittadini, associazioni ed enti locali nelle strategie di miglioramento della mobilità extraurbana; introdurre innovazioni tecnologiche e di servizio (come i bus a chiamata), per rendere il trasporto pubblico locale più adeguato all’utenza.

«Nel 2024 – spiega l’assessore al bilancio Luca Bonizzi – abbiamo confermato gli investimenti sostenuti negli anni passati, per garantire le corse straordinarie con le navette. Perché, anche se non è un servizio di competenza comunale, abbiamo voluto farci carico dei disagi dei cittadini. Chi, anche ieri sera, ha parlato di tagli nel 2024 dovrebbe essere intellettualmente più onesto e non raccontare numeri che non trovano alcun fondamento rispetto a quanto realmente pagato al gestore incaricato del servizio».

Redazione

(Nella foto, da sx, l’assessore Giacomo Serra, la consigliera comunale Rosanna Di Paolo, una cittadina, la sindaca Sonia Belloli, un cittadino, il vicesindaco Anita Temellini e l’assessore Luca Bonizzi)