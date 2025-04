Ceriano – Le uova di Pasqua all’uncinetto davanti al Municipio

Gli originali auguri artistici del progetto Bibliofilando



(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 19 aprile 2025 – Uova di Pasqua giganti e coloratissime, su un carretto agricolo tradizionale, accolgono da qualche giorno quanti attraversano la piazza Lombardia, passando davanti al Palazzo Comunale. E’ la nuova composizione artistica realizzata dal gruppo delle “Uncinettine” che aderisce al progetto Bibliofilando della Biblioteca civica. Sono più di 25 donne cerianesi che condividono la passione per il lavoro a maglia con i ferri, tenendo viva una delle tradizioni più diffuse del nostro territorio e che si dilettano nel realizzare vere e proprie opere d’arte. Lo scorso Natale avevano realizzato un albero sotto il quale fu ospitato il presepe, posizionato davanti alla chiesa parrocchiale di San Vittore. Ora, per la Pasqua, propongono queste meravigliose uova composte da fiori multicolore realizzati all’uncinetto.

Il progetto Bibliofilando è organizzato da Roberta Borghi di Proloco e da Tina Cannetti, proprietaria de La Merceria in via Mazzini. Alla realizzazione del carro ha contribuito anche Ferrario Bomboniere.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale desidero fare i complimenti a tutto il gruppo che ha realizzato questa meravigliosa composizione e ringraziarlo per il bellissimo segno augurale donato a tutta la comunità” -commenta il Sindaco Massimiliano Occa. “E’ gesto significativo, che unisce anche il ricordo delle nostre tradizioni locali, dal lavoro a maglia a quello agricolo e per questo merita l’apprezzamento di tutti”.

Il progetto continua e sono già in corso i lavori per preparare le decorazioni in occasione della prossima Festa di Primavera. L’adesione al progetto è aperta a chiunque sia interessato.

Redazione