Esselunga sul blocco e-commerce

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2025 – Esselunga informa che sono attualmente in corso blocchi ai cancelli dei propri centri distributivi e-commerce nell’area di Milano. Tale azione è causata da una protesta indetta da una sigla sindacale nei confronti delle aziende fornitrici dei servizi di consegna delle spese online (Brivio e Viganò, Deliverit e Cap Delivery).

L’agitazione è stata attuata nonostante la Prefettura di Milano abbia già convocato un tavolo di confronto previsto per il prossimo 23 aprile.

Questa situazione sta causando gravi disservizi ai clienti, con significativi sprechi di prodotti freschi – come pane, carne, pesce, frutta e verdura – rimasti bloccati nei magazzini. Il disagio riguarda particolarmente le persone come anziani e in stato di fragilità che non possono recarsi autonomamente a fare la spesa e per le quali l’e-commerce è un servizio essenziale.

Inoltre, viene ostacolato il regolare svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti di Esselunga all’interno dei centri di distribuzione.

Qualora le agitazioni non cessassero immediatamente e non riprendesse il dialogo tra le organizzazioni sindacali e le aziende trasportatrici, Esselunga si troverà costretta a valutare il ricorso alla cassa integrazione per circa 750 persone operanti nei centri coinvolti.

Esselunga pur essendo estranea alla vertenza sindacale, si scusa con i propri clienti per i disagi arrecati in questi giorni di festività e auspica una rapida risoluzione attraverso il dialogo e il confronto costruttivo tra le parti coinvolte.

