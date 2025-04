MALTEMPO. ALLERTA GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

(mi-lorenteggio.com) Milano,19 aprile 2025 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di domenica 20 aprile e fino alle 6 di lunedì 21 aprile.

Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

