PAM RACE, NEL PARCO ALTO MILANESE CORRONO ANCHE LE FARFALLE INSIEME A RUNNERS LEGNANO E BUMBASINA RUN

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 19 aprile 225. Runners Legnano e Bumbasina Run “corrono” insieme per dare vita una grande edizione della PAM Race, la corsa che attraversa e valorizza il Parco Alto Milanese, il polmone verde sovraccomunale più importante della zona e che si estende tra Legnano, Busto Arsizio e Castellanza.

E a dare un tocco particolare in più all’edizione 2025, che si disputerà giovedì 1 Maggio, con partenza dal campo della Pace (a Legnano) alle 9.30, ci sarà anche la Corsa delle Farfalle.

La gara, che sarà in triplice versione con la Fast competitiva FIDAL, la 10 chilometri non competitiva e la Family UYBA run, oltre alla collaborazione di Runners Legnano e della bustocca Bumbasina, quest’anno avrà anche il supporto della UYBA.

Tanto che anche il percorso della run toccherà l’E-Work Arena, la Casa delle Farfalle.

Insomma, l’appuntamento sportivo del Primo Maggio sarà imperdibile per gli amanti della corsa competitiva, ma anche per tutti coloro che vogliono fare attività sportiva immersi nella natura e scoprire i sentieri del. Parco Alto Milanese.

«La PAM race – ha dichiarato Stefano Colombo, il presidente di Sport Più, realtà che ha ideato e organizza l’intero circuito di Running People – è una gemma tra le corse che promuoviamo. E quest’anno, insieme ai Runners Lugnano, si è arricchita di altre collaborazioni quali Bumbasina Run e UYBA e non escludo altre possibili soprese da qui alla partenza del Primo Maggio».

Infine, il presidente del Parco Alto Milanese Flavio Castiglioni riflette sull’importanza della manifestazione che vede protagonisti natura e sport: «Il Parco sta vivendo una seconda giovinezza, durante i due anni pandemici, il nostro polmone verde è stato un supporto molto valido per superare un momento difficile per tutti noi. La riscoperta del territorio vicino ha fatto scoprire la bellezza della natura che il parco può regalare. Siamo contenti di ospitare il Primo Maggio la Pam Race, Il Parco Alto Milanese è un luogo ideale per correre grazie alle sue caratteristiche, offre un’atmosfera naturale e rilassante, dove puoi incontrare diverse varietà di alberi, prati verdi e sentieri sterrati che ti fanno sentire immerso nella natura».

Redazione