Intervento notturno di ricerca per diciottenne disperso sul Monte Timoncello (Castello Tesino), ritrovato in mattinata

(mi-lorenteggio.com) Trento, Domenica 20 aprile 2025 – Si sono concluse in mattinata le operazioni di ricerca per un escursionista rumeno classe 2006 che non dava sue notizie dal tardo pomeriggio di ieri, dopo essere partito per una breve escursione sul Monte Timoncello (Castello Tesino). L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 22 da parte dei famigliari, che ne attendevano il rientro nei pressi di una malga.

La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente allertato il personale della Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Tesino per avviare le ricerche assieme alle limitrofe Stazioni di Caoria e Bassa Valsugana, con il supporto dei gruppi tecnici Ricerca e Unità Cinofile. A disposizione, per coadiuvare nelle operazioni, anche i soccorritori delle Stazioni di Levico, Pergine, Primiero e San Martino di Castrozza, oltre alle unità cinofile del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Già nelle prime fasi dell’intervento è stato effettuato un sorvolo da parte dell’elicottero, ma senza esito. Un secondo sorvolo, portato a termine nella prima mattinata odierna, ha dato analogamente esito negativo. Nel frattempo, intorno alle 8.45, i soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto con il disperso, che è stato infine ritrovato alle 8.55, ad una quota di circa 1.400 metri lungo la dorsale del Monte Timoncello. Il giovane uomo, indenne ma con una leggera ipotermia, è stato dunque riaccompagnato a valle mentre le operazioni, con il rientro di tutte le squadre, si concludevano intorno alle ore 10.

Redazione