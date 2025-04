LE CONDOGLIANZE DEL COMITATO BENE COMUNE ALLA FAMIGLIA DI MOHAMED ELSAYED ELSHANKAWY, MORTO A SOLI 21 ANNI

«ORA L’AMMINISTRAZIONE NON RIMANGA IN SILENZIO, INVESTA IN CULTURA E SICUREZZA»



Abbiategrasso, 20 aprile 2025 – Riceviamo e pubblichiamo:

In via Fusè, tra le case popolari di Abbiategrasso, un ragazzo è stato accoltellato. Si chiamava Mohamed Elsayed Elshankawy, aveva 21 anni. È morto nella notte di venerdì al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dov’è stato portato in codice rosso.

Mentre sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica, il “Comitato” esprime profondo cordoglio alla famiglia, agli amici, ai conoscenti che stanno affrontando un dolore difficile da accettare. Altrettanto difficile da accettare è il silenzio dell’amministrazione attuale e le disattenzioni di quelle passate.

Tragedie come queste succedono quando non si presta abbastanza attenzione al prossimo, quando certe zone di Abbiategrasso vengono abbandonate.

Una città che ha cura di ogni singolo cittadino è una città sicura. Per questo il “Comitato” sollecita l’attuale giunta a fare di più e invita la comunità a chiederlo a gran voce. Investire nella cultura e nella sicurezza, non «militarizzando» Abbiategrasso ma avendo a cuore la salute del territorio e la cura delle persone che lo abitano. Ricordarsi di tutti i quartieri e le periferie. Non rimanere in silenzio di fronte a queste tragedie.

Questo, secondo noi, dovrebbe fare un’amministrazione. Piantiamo semi nel giardino del Bene Comune.



Comitato Bene Comune, 20/04/2025