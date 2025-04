(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2025 – Questa notte, in Via Scoglio di Quarto, sui Navigli, due cittadini di origini cubane, di 37 e 48 anni, sono stati arrestati dalla polizia , dopo aver tentato di rubare il cellulare ad un connazionale, ferendolo in strada con un coltello a un braccio. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Paolo in codice verde.

Redazione