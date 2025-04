Milano violenta anche a Pasqua: entra per rubare e uccide domestico, il proprietario di casa rientra e lo fa arrestare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2025 – Questa sera, in via Randaccio, in zona Sempione/Arco della Pace, il proprietario israeliano, rientrato a casa da un periodo di ferie, ha trovato a terra il corpo esanime del suo domestico di 61 anni, Angelito Acob Manansala, e il ladro ancora in casa. Vista la scena, è scappato, chiudenolo dentro casa, e ha chiamato la polizia. All’arrivo, gli agenti hanno arrestato un 28enne gambiano. In corso tutti i rilievi e le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.