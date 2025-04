ANCI Lombardia. Papa Francesco, Mauro Guerra: “Ha ricordato che occorre condividere il dolore del mondo per operare e battersi per renderlo migliore”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 aprile 2025 – “I Sindaci e gli amministratori lombardi esprimono il loro sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Il Papa degli ultimi, della pace e del dialogo, che ha sempre trovato nel confronto con l’altro la misura per superare ostacoli e conflitti. Non dimenticheremo la visita del Pontefice a Milano e a Monza nel 2017 e l’incontro con i Sindaci in Vaticano nel 2022: occasioni per ascoltare la sua voce che ha sempre esortato a costruire ponti, ad andare oltre le difficoltà e a guardare con speranza al futuro, soprattutto in momenti complessi e drammaticamente difficili a livello globale come quelli che stiamo vivendo. Ci ha sempre ricordato che occorre condividere il dolore del mondo per non rinunciare alla responsabilità di operare sempre e battersi per renderlo migliore. Con umiltà. solidarietà, sete di giustizia, amore e rispetto per l’umanità.”

Questo il messaggio del Presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, a ricordo di Papa Francesco, scomparso questa mattina.

Redazione