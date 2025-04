Il cordoglio del Comune di Rho per la morte di Papa Francesco

Il Sindaco Orlandi: “Facciamo nostro il suo appello alla pace”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 21 aprile 2025 – Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, insieme con l’Amministrazione comunale, esprime il cordoglio della Città di Rho per la scomparsa di Papa Francesco, che il primo cittadino aveva avuto modo di salutare nel marzo 2023 nell’Aula Nervi del Vaticano durante il pellegrinaggio di duemila rhodensi giunti a festeggiare monsignor Michele Di Tolve nominato vescovo ausiliare della Diocesi di Roma.

“Si spegne una voce forte, che ha segnato questi ultimi dodici anni con richiami costanti all’impegno per la pace – dichiara il Sindaco Andrea Orlandi – Papa Francesco si è sempre schierato dalla parte degli ultimi e dei diseredati della Terra, anche contro i potenti della terra. Nel panorama internazionale viene a mancare la voce di chi non difendeva interessi di una o dell’altra parte, ma quelli dell’umanità, soprattutto quella più povera e ferita. Auspichiamo che i suoi appelli alla pace assumano ora valenza ancora maggiore, nel segno di quanto lui ha intensamente desiderato, e li facciamo nostri. Papa Francesco ha voluto con tenacia questo Giubileo della Speranza: sarà la sua eredità, con l’invito al mondo intero a guardare avanti con fiducia e non nello smarrimento che le tensioni di questo momento stanno ovunque generando”.

Redazione