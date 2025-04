Papa Francesco. Serie A, rinviate a data da destinarsi le partite in programma oggi

(mi-lorenteggio.com) Roma, 21 aprile 2025 – A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi.

Di seguito le gare rinviate:

SERIE A ENILIVE:

Torino-Udinese

Cagliari-Fiorentina

Genoa-Lazio

Parma-Juventus

PRIMAVERA 1:

Roma-Udinese

Monza-Sassuolo

Sampdoria-Torino

La Lega Serie A si unisce al cordoglio della Chiesa Cattolica e del mondo intero per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Con profonda gratitudine ricordiamo il suo instancabile impegno per la pace, la solidarietà e il dialogo tra i popoli, valori che il calcio può e deve contribuire a diffondere. La sua umanità, l’attenzione verso gli ultimi e il suo messaggio di speranza resteranno per sempre un faro per tutti noi. Papa Francesco, grande appassionato di calcio, ha più volte sottolineato il valore educativo e sociale del nostro sport, dimostrando un sincero affetto verso il mondo del pallone e i suoi protagonisti.