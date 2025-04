ALER, ASSESSORE FRANCO IN VISITA A ROZZANO:  SUL TERRITORIO PER COMPRENDERE REALI BISOGNI DEI CITTADINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2025 – Nel pomeriggio di oggi l’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco, ha effettuato una visita istituzionale presso alcuni immobili Aler di Rozzano, accompagnato dalla consigliera regionale Maira Cacucci.

La visita ha rappresentato un momento importante di ascolto e confronto diretto con il territorio e i suoi cittadini, con l’obiettivo di verificare lo stato di fatto del patrimonio abitativo e raccogliere segnalazioni e necessità da parte degli inquilini e degli amministratori locali.

“Essere presenti sul territorio è fondamentale per comprendere da vicino le reali esigenze delle persone – ha dichiarato l’assessore Franco –. Gli immobili pubblici devono garantire dignità abitativa e sicurezza a chi li vive ogni giorno. Dove ci sono criticità, il nostro dovere è intervenire, laddove possibile, con tempestività ed efficacia”.

Durante il sopralluogo sono emerse alcune situazioni che richiedono attenzione, sulle quali l’assessorato si è impegnato a collaborare con Aler e gli enti competenti per trovare soluzioni concrete, anche in sinergia con le politiche regionali di rigenerazione urbana. Regione Lombardia prosegue dunque nel suo impegno per garantire un’offerta abitativa pubblica di qualità, vicina ai bisogni delle persone e capace di promuovere coesione e sviluppo.

