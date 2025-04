Allianz Milano, domani contro Grotta non si può sbagliare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2025 – Penultima giornata di Play Off 5° Posto per un posto in Cev Challenge Cup e giochi ancora tutti da fare in questa coda della SuperLega. L’ultimo turno ha infatti visto accorciarsi ancora di più la classifica, con la sola Modena a punteggio pieno (9 punti) ormai sicura, seguita da Verona a 6, quindi un gruppo di quattro formazioni, tutte con una sola vittoria da 3 punti, guidato da Allianz Milano, in virtù della differenza set, poi Cisterna Volley, Padova e Grottazzolina. Solo quattro squadre disputeranno le semifinali, così per la formazione di coach Roberto Piazza è vietato sbagliare nelle due ultime uscite, ad iniziare dall’insidiosa trasferta di domani sera al PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fermo) contro una Yuasa Battery Grottazzolina in palla, capace di stendere sabato scorso 3-1 la Rana Verona. Nell’ultimo turno, Allianz giocherà invece (domenica 27 aprile alle 17.30) in casa contro il Cisterna Volley, altra diretta concorrente per entrare nelle prime quattro.

Milano riparte dalle cose buone viste nella netta vittoria contro Padova e con la spinta data anche da alcuni giocatori della rosa meneghina che avevano avuto meno spazio durante la stagione. Prima battuta alle 20.30. La partita viene trasmessa in diretta esclusiva su VBTV. Sono soltanto due i precedenti contro la Yuasa Battery, ovvero le sfide della stagione regolare, con un successo per parte. All’Allianz Cloud si è imposta Milano 3-1, al PalaSavelli, Grotta per 3-2, mettendo un mattone importante di una salvezza che al termine del girone di andata sembrava un’impresa titanica. Powervolley dovrà tenere in considerazione il fattore campo e curare molto bene il bomber Petkovic (25 punti contro Verona), oltre al centrale Demyanenko e un ritrovato Antonov (15 punti nell’ultima uscita).

Arbitrano Denis Serafin e Luca Saltalippi (3° Fabrizio Giulietti). Al video check Lorenzo Catena, segnapunti Ilaria Rollo. La giornata prevede anche il match tra Verona e Modena (anticipo alle 20) e il duello tra Cisterna e Padova. Per quanto riguarda la corsa ai record, con un’altra prestazione monster, Dusan Petkovic potrebbe arrivare ai 300 punti (-26), a Tatarov ne mancano 12. Oleg Antonov insegue i 200 ace (-4). In casa Allianz Milano, Davide Gardini insegue i 100 punti stagionali (-10), Edoardo Caneschi è a -5 punti dai 100 in questo Play Off 5° Posto e -11 punti ai 1.500 in tutte le competizioni. Nella speciale classifica dei bomber della post season, l’opposto belga di Allianz Milano, Ferre Reggers è secondo in classifica con i suoi 120 punti dietro ai 147 di Alessandro Michieletto.

Matteo Staforini presenta la sfida contro Grottazzolina

“Abbiamo ancora due partite in questo girone di Play Off 5° Posto e la prima è la difficile trasferta di Grottazzolina, contro una squadra che ha appena battuto Verona. Dobbiamo affrontare questo incontro con lo stesso spirito, se non migliore della nostra ultima uscita contro Padova. E’ una trasferta lunga e dura, lo sappiamo, ma arriviamo sicuramente per portare a casa la partita anche perché sappiamo che non possiamo più sbagliare, l’approccio sarà fondamentale”.

Classifica

Valsa Group Modena 9 (3G 3V 0P)

Rana Verona 6 (3G 2V 1P)

Allianz Milano 3 (3G 1V 2P)

Cisterna Volley 3 (3G 1V 2P)

Sonepar Padova 3 (3G 1V 2P)

Yuasa Battery Grottazzolina 3 (3G 1V 2P)

Le prossime partite di Allianz Milano

Mercoledì 23 aprile alle 20.30 al PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fermo)

Yuasa Battery Grottazzolina – Allianz Milano

Domenica 27 aprile alle 17.30 all’Allianz Cloud

Allianz Milano – Cisterna Volley

La formula del Play Off 5° Posto.

Le quattro squadre perdenti i Quarti di Finale Play Off Scudetto e le squadre 9a e 10a classificata al termine della Regular Season disputano un girone all’italiana di sola andata che comprende 5 partite per ciascuna squadra. Le 4 migliori squadre disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2025/26.

GIRONE: 6, 12, 19, 23 e 26 aprile 2025

SEMIFINALI: 3 maggio 2025

FINALE: 10 maggio 2025

Foto credit Alessandro Pizzi