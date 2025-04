Como, tenta un furto in un’abitazione, il giorno successivo viene riconosciuto per strada dal proprietario che chiama la Polizia 

(mi-lorenteggio.com) Como, 22 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà per tentato furto in abitazione, un 25enne senza fissa dimora di nazionalità danese.

Verso le 14.00 di ieri pomeriggio, un a volante è stata indirizzata in via per Brunate, su segnalazione di un 64enne comasco che asseriva di aver riconosciuto e seguito a piedi, la persona che la sera precedente aveva tentato un furto nella sua abitazione.

Giunti sul posto gli agenti, su esplicita indicazione del richiedente, hanno fermato e identificato il 25enne danese, assicurandolo nell’auto di servizio raccogliendo nel frattempo la testimonianza del 64enne.

Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che nella serata precedente, tramite l’applicazione dell’antifurto presente sul cellulare, l’uomo aveva visionato le immagini che ritraevano un soggetto che si era introdotto nel suo appartamento, probabilmente con l’intento di rubare ma, l’attivazione dell’antifurto lo aveva fatto fuggire. Le immagini, chiare e definite, avevano ripreso le fattezze fisiche e l’abbigliamento del ladro, che corrispondevano al 25enne trovato dallo stesso 64enne nel pomeriggio di ieri a camminare per strada in via per Brunate.

Portato in Questura, il 25enne danese, dopo il formale riconoscimento da parte della vittima, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Nella stessa serata di ieri, la volante è stata fatta intervenire sempre nelle zone adiacenti a via per Brunate, una successiva segnalazione giunta al 112 NUE, segnalava l’intrusione in un cantiere di una casa in ristrutturazione, di un uomo che, dalle dettagliate descrizioni riconduceva gli agenti al 25enne danese.

In effetti, i poliziotti della volante, dopo qualche perlustrazione nelle vie limitrofe, hanno nuovamente rintracciato il 25enne che vagava senza una meta.

Come prassi è stato portato in Questura per l’identificazione e dove, successivamente, gli agenti vaglieranno la sua posizione per l’emissione di eventuali provvedimenti amministrativi a suo carico.

