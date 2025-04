MILANO. A CITYLIFE “BASKET FOR KIDS”: AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DELLA MARATONA DI CANESTRI NATA PER AIUTARE A SCONFIGGERE LEUCEMIE E LINFOMI INFANTILI

Durante tutto il fine settimana, inoltre, grande spazio all’intrattenimento con le lezioni di schiacciata a canestro del dinamico due di cestisti acrobatici Space Jumpers, con la performance della dance crew tutta al femminile B.Crew, fino a DJ Set con ospiti d’eccezione. Non mancheranno, infine, le presenze degli amici del Comitato: da volti noti della musica e dello spettacolo, fino a quelli dello sport e, in particolare, del basket, anche grazie al supporto del mondo della pallacanestro milanese: EA7 Emporio Armani Milano, Urania Basket Milano, Sanga Milano, GEAS e Basket Femminile Milano. Tutto il ricavato della due giorni verrà devoluto al progetto Sport Therapy della Fondazione, nato nel 2017 allo scopo di dimostrare che l’allenamento di precisione costante e personalizzato, svolto sin dall’inizio del trattamento antitumorale, è in grado di migliorare la resilienza nei bambini e nei ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche. Attraverso un’attività fisica mirata somministrata dal medico dello sport in collaborazione con il pediatra emato-oncologo, infatti, è possibile favorire il pieno recupero di questi giovani pazienti, scongiurando l’elevato pericolo di patologie croniche legate alla sedentarietà e permettendo loro di reinserirsi al meglio, una volta guariti, nella propria comunità di appartenenza. Per toccare con mano il lavoro che la Dott.ssa Lanfranconi – responsabile del progetto – e il suo team portano avanti tutti i giorni al Centro Maria Letizia Verga di Monza, sarà allestita un’area all’interno di City Life Shopping District dove bambini e ragazzi, dai 5 ai 18 anni, potranno provare le tecniche di riabilitazione tipiche della Sport Therapy, grazie a sessioni di bike no pedal, danza e animal flow. L’appuntamento da segnare in agenda è per il 10 e l’11 maggio con Basket for Kids, ricordando che solo “chi si mette in gioco per una buona causa, non perde mai” Tutte le informazioni su: www.basketforkids.com