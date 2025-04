MILANO. CONOSCERE LE PIANTE: TORNA FORESTAMI ACADEMY IN PARTNERSHIP CON IL GRUPPO PRADA

Per il terzo anno dell’Academy, esperti internazionali guideranno i partecipanti alla scoperta delle specie arboree e arbustive e del loro ruolo nell’adattamento al cambiamento climatico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2025 – In occasione della Giornata della Terra, il Gruppo Prada e Forestami annunciano il terzo anno della Forestami Academy, il progetto volto a coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sull’importanza e sul ruolo della natura in città. Il programma, coordinato da Maria Chiara Pastore, docente del Politecnico di Milano, si articola su tre incontri – di cui un’attività sul campo – dedicati ad approfondire il ruolo delle piante nei contesti urbani contemporanei, con l’intervento di esperti internazionali del mondo scientifico, accademico e culturale.

Il titolo del ciclo di incontri di quest’anno è “Le piante nelle città: le conosciamo davvero?“, un viaggio tra architetture verdi, biodiversità e relazioni invisibili tra piante, suolo e cittadini.

Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere al fianco di Forestami per il terzo anno consecutivo, per collaborare attivamente alla valorizzazione del verde urbano e al benessere delle persone nella città di Milano. L’attività della Forestami Academy di quest’anno, dedicata a insegnare a riconoscere il verde, contribuirà a formare cittadini più consapevoli e informati. Proteggere e promuovere la biodiversità delle piante, dopo averne approfondito la conoscenza più da vicino, non è solo un atto di rispetto verso l’ambiente, ma un passo fondamentale per un futuro più sostenibile”.

Stefano Boeri, ideatore e fondatore di Forestami, ha commentato: “Forestami Academy è uno strumento importante per costruire consapevolezza e conoscenza attorno al verde urbano e alla biodiversità, elementi essenziali per il futuro delle nostre città. I cittadini desiderano conoscere le realtà in cui vivono ed essere parte attiva di una cultura ecologica condivisa. Questi elementi hanno permesso il successo dell’Academy che, giunta al terzo e ultimo anno formativo, speriamo di poter rinnovare ulteriormente. La partnership con il Gruppo Prada è per noi motivo di orgoglio e un esempio virtuoso di alleanza tra impresa e territorio per una trasformazione ambientale concreta e partecipata”.

Il primo dei tre incontri del 2025, dal titolo “Piante in città”, si terrà giovedì 15 maggio presso Triennale Milano alla presenza di Paola Bonfante, Professore Emerito di Biologia vegetale all’Università di Torino, affiliata dell’Accademia dei Lincei.



Paola Bonfante, tra le massime esperte italiane di microbiologia vegetale, guiderà i partecipanti dell’Academy alla scoperta del mondo delle piante urbane, esplorando il loro impatto ambientale e sociale. Dalla fotosintesi alla biodiversità, dalla storia degli alberi nei boulevard ottocenteschi ai criteri per scegliere le specie più adatte agli ambienti urbani contemporanei, il focus sarà sulle interazioni tra piante e microrganismi nei suoli cittadini, elementi chiave per il benessere delle metropoli. L’incontro sarà arricchito da un’esperienza sul campo di riconoscimento delle specie arbustive e arboree all’interno del giardino della Triennale Milano, inserito nel contesto del Parco Sempione.

“Città più verdi, vite migliori: il ruolo della biodiversità vegetale e dei servizi ecosistemici negli spazi urbani” è il titolo del secondo appuntamento, previsto per mercoledì 18 giugno presso Triennale Milano, con la partecipazione di Tiziana Ulian dell’Università di Torino, Honorary Research Associate, Royal Botanic Gardens Kew (UK).

Esperta in ecologia vegetale e conservazione della biodiversità, Tiziana Ulian esplorerà il ruolo strategico della biodiversità urbana e dei servizi ecosistemici per città più vivibili e inclusive. Verranno presentati esempi virtuosi da tutto il mondo, tra cui i Kew Gardens nel Regno Unito, il Jardín Botánico Nacional di Santo Domingo e l’Orto Botanico di Torino, come strumenti di conservazione, ma anche come motori di trasformazione urbana. A seguire, si svolgeranno attività sul campo e workshop con introduzione al riconoscimento delle piante.

La terza e ultima lezione della Forestami Academy, prevista per settembre 2025, sarà un’esperienza sul campo con workshop incentrati sul riconoscimento del verde che permetteranno di mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Forestami Academy è aperta a cittadini, studenti e professionisti che desiderano approfondire le proprie conoscenze sul verde urbano e contribuire attivamente alla trasformazione ecologica del proprio territorio. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Ciascun appuntamento prevede una durata di circa 3 ore, dalle 10.00 alle 13.00. Le classi saranno composte da un massimo di 100 partecipanti per incontro. Tutti i dettagli su www.forestami.org e www.pradagroup.com.

