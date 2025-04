Milano, VIDAS e Accademia di Brera lanciano un concorso per giovani artisti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2025 – Pittura, scultura, grafica d’arte, decorazione, ma anche nuove tecnologie, video e digital art. C’è spazio per tutte le forme d’espressione in “Identità. Lo stupore oltre il sé”, il nuovo concorso artistico promosso da VIDAS, in collaborazione con l’Accademia di Brera e Casa degli Artisti.

Il concorso è aperto fino al 24 maggio 2025 e si rivolge a tutti gli studenti dell’Accademia di Brera, dei Dipartimenti di Arti Visive e Progettazione e Arti Applicate, inclusi i neolaureati dell’anno accademico 2024/2025. La partecipazione è consentita individualmente, in coppia o in collettivo, con libertà assoluta nella scelta di tecniche, materiali e formati. Le opere devono essere inedite e pensate appositamente per questa iniziativa.

Il tema – “Identità. Lo stupore oltre il sé” – invita gli artisti a riflettere su ciò che ci definisce, sui confini del sé e sulle possibilità di superamento, trasformazione e meraviglia. Un’occasione per esplorare il rapporto tra individuo e collettività, tra interiorità e relazione, attraverso lo sguardo dell’arte.

VIDAS, organizzazione che da oltre quarant’anni offre assistenza sociosanitaria gratuita a persone con malattie inguaribili e alle loro famiglie, promuove questo progetto per avvicinare il linguaggio artistico alla sua missione: mettere al centro la dignità della persona in ogni fase della vita.

Le opere rientreranno in due categorie: Tecniche tradizionali (pittura, scultura, grafica, decorazione) e Tecniche digitali (Nuove Tecnologie dell’Arte). A maggio 2025, una giuria composta da docenti, professionisti, rappresentanti VIDAS e Casa degli Artisti selezionerà i vincitori.

A ciascun vincitore delle due categorie andrà un premio in denaro del valore di 1.000 euro. Inoltre, per ciascuna categoria è prevista una menzione speciale che sarà accompagnata da un riconoscimento economico del valore di 500 euro. Tutti e quattro i vincitori saranno accolti in una residenza collettiva di un mese presso Casa degli Artisti, in programma tra l’autunno 2025 e l’inverno 2026.

La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 10 giugno 2025 presso Casa degli Artisti. In occasione dell’evento verrà allestita una mostra con una selezione delle opere ricevute, che sarà aperta al pubblico da mercoledì 11 a sabato 14 giugno 2025.

Per candidarsi, basta compilare il form online e allegare il proprio progetto (max 15MB; file più pesanti tramite WeTransfer a eventi.culturali@vidas.it dopo l’invio del form).

Tutte le info su www.vidas.it