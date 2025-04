OLTRE LA BARRICATA: LEGACOOP LOMBARDIA RICOSTRUISCE LA STORICA INSURREZIONE DI NIGUARDA DEL 24 APRILE 1945

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2025 – Legacoop Lombardia, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, presenta la performance “Oltre la barricata” dedicata alla Resistenza, di ieri, di oggi e di domani. Un evento per ricordare l’impegno dei cooperatori e delle cooperatrici, delle case cooperative e non solo, in occasione della storica insurrezione di Niguarda. A fare da palcoscenico una barricata, oltre cui guardare per continuare a costruire un mondo migliore, come recita lo slogan dell’Anno Internazionale delle Cooperative.

Dalla barricata, eretta in via E. Majorana angolo via d’Anzi, sarà possibile ascoltare le voci di chi si impegna nella difesa della libertà e della pace, oltre a quelle che ricorderanno il contributo della cooperazione alla Resistenza.

A partire dalle ore 19 interverranno dalla barricata: Simone Gamberini, presidente di Legacoop; Primo Minelli, presidente di ANPI Provinciale di Milano; Antonio Carioti, giornalista del Corriere della Sera, per ricordare le censure del giornale negli anni del Fascismo, mentre Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, parlerà della libertà di stampa ai nostri giorni. In chiusura Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia per testimoniare l’impegno della cooperazione nella storia del nostro Paese.

«Oltre a preservare la memoria storica – dichiara Dadda – la nostra iniziativa vuole essere un’occasione per riflettere su una domanda che ci riguarda tutti e tutte: cosa vuol dire, oggi, per le nostre comunità celebrare 80 anni di pace e di vita democratica? A questa domanda proveremo a rispondere in maniera collettiva, per essere veicoli di cambiamento e agenti di pace, in una fase storica che ci obbliga a trovare soluzioni comuni, a rifare “barricata” di valori e a cercare alleanze, per essere voce di cooperazione. Ora e sempre Resistenza!».

L’iniziativa, nata da un’idea di Legacoop Lombardia, è realizzata in collaborazione con ANPI Provinciale di Milano, Teatro della Cooperativa e Legacoop Nazionale; con il Patrocinio del Comune di Milano Municipio 9 e con il Patrocinio del Corriere della Sera.

L’evento rientra nella rassegna Tempo di Pace e Libertà del Comune di Milano, in cui trovano spazio le iniziative che celebrano l’80° anniversario della Liberazione e coltivandone una memoria storica e critica.

Gli interventi saranno seguiti, alle 19.30, da una performance teatrale a cura del Teatro della Cooperativa che ha la sua sede storica negli spazi della cooperativa Abitare. Gli attori e le attrici metteranno in scena una riduzione ad hoc e site-specific dello spettacolo «Nome di battaglia Lia», scritto e diretto da Renato Sarti; una produzione del Teatro della Cooperativa che, nel 2010, ha ricevuto una medaglia commemorativa dalla Presidenza della Repubblica.

L’iniziativa è stata concepita e realizzata in filiera cooperativa, con la partecipazione di cooperative aderenti a Legacoop Lombardia.

L’allestimento scenografico della barricata è curato da ALCFX group, business unit sociə della cooperativa DOC Servizi, parte di Rete Doc. ALCFX group è un team di professionistə attivə da molti anni nell’industria cinematografica, già premiato nel 2021 con un David di Donatello per il miglior trucco. Il lavoro scenografico si è ispirato ad alcune foto dell’epoca, dagli archivi dell’ANPI, partendo dalla realizzazione di un disegno e di un bozzetto in scala per poi passare alla realizzazione in dimensioni reali. Il risultato sono pareti di mattoni, sacchi di juta, elementi di antiquariato, a ricordare le barricate costruite in quei giorni del ’45.

La gestione tecnica del comparto audio e video è affidata alla cooperativa Mondovisione, che da vent’anni lavora per rigenerare luoghi di cultura, di partecipazione e di socialità.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa le cooperative Coop Lombardia, che amplificherà la diffusione presso i punti vendita di Milano e Abitare, cooperativa radicata nel quartiere da oltre 130 anni.

Grazie al supporto di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e Associazione Commercianti e Artigiani Niguarda i negozianti del quartiere sosterranno la promozione dell’iniziativa.

Al termine della performance seguirà, alle 20, l’esibizione della Banda degli Ottoni a Scoppio assieme al Coro Resistente. Alle 20.30 partirà il tradizionale corteo per le vie del quartiere.

Redazione