Proclamati 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco

(mi-lorenteggio.com) Roma, 22 aprile 2025 – Il governo Meloni, riunito nel Consiglio dei ministri, ha proclamato che per la morte di Papa Francesco cinque giorni di lutto nazionale in Italia. A partire da oggi, martedì 22 aprile, e fino a sabato 26 aprile 2025.

Fabio Ciciliano, capo del dipartimento della Protezione Civile, sarà di fatto il commissario per l’organizzazione e la gestione dei funerali del Papa, oltre che delle cerimonie che ne seguiranno. Per “assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia di per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice”, si legge nel decreto, Ciciliano si occuperà delle “misure organizzative relative alla mobilità, all’accoglienza, anche sanitaria, e all’assistenza della popolazione e a quant’altro occorra”.

Redazione