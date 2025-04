Rho. Un corso di grafologia alla Biblioteca di Lucernate

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 aprile 2025 La Biblioteca di Lucernate, con l’Assessorato alla Cultura e d’intesa con l’Assessorato alla Scuola, organizza e promuove alcuni incontri di grafologia pensati per insegnanti, educatori e genitori, ma anche per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire la materia.Si tratta di un percorso in sei tappe dal titolo “Scrivere a mano e in corsivo… perché?”, in cui, attraverso la lente della grafologia, ci si immergerà a poco a poco nel mondo della scrittura a mano, quale espressione privilegiata di sé unica e irripetibile. Emanuela Fanton, grafologa-educatrice del gesto grafico, mostrerà perché ancora oggi la scrittura a mano sia uno strumento insostituibile per l’evoluzione cognitiva ed emotivo-affettiva dell’uomo.Verranno affrontate varie tappe evolutive dell’uomo dalla fase di apprendimento della scrittura e le relative problematiche relative a disgrafia, emotività e tecnologia, all’orientamento di preadolescenti e adolescenti fino all’età adulta, alla malattia e alla cura di sé. Questi i sei appuntamenti: 10 MAGGIO* ore 10.30 – Insegnami a scrivere! Dalla prima traccia alla completa evoluzione del gesto e l’impatto della tecnologia17 MAGGIO* ore 10.30 • Disgrafia. Come interviene l’educatore del gesto grafico e come impatta la tecnologia20 SETTEMBRE ore 10.30 • Preadolescenti e adolescenti. Cosa farò da grande? Una scelta di vita27 SETTEMBRE ore 10.30 • Le relazioni di coppia e la famiglia. Emozioni e scrittura11 OTTOBRE ore 10.30 • La malattia. Quando il corpo si ammala anche il tratto grafico si ammala18 OTTOBRE ore 10.30 • Meditazione e scrittura. Un percorso di consapevolezza.* Parallelamente ai primi due incontri verrà organizzato un laboratorio grafo motorio e creativo per bambini a cura di Martina Acquaro: grafia e pittura – grafia e stampa artigianale.Gli incontri sono finanziati dal Rotary Club Rho e questo consente la partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria via mail scrivendo a biblioteca.lucernate@csbno.net chiedendo di Silvana Santoro, promotrice del corso e referente della biblioteca stessa.Emanuela Fanton, diplomata Consulente Grafodiagnostico alla Scuola di Grafologia Crotti di Milano e rieducatore della Scrittura alla Cattedra Internazionale Girolamo Moretti – Università di Urbino “Carlo Bo”, ha approfondito gli studi Grafologici alla Scuola Superiore di Grafologia Morettiana di Urbino e coordina uno studio a Dairago occupandosi prevalentemente di bambini e adolescenti disgrafici. Si occupa di prevenzione delle difficoltà grafo motorie, elaborando bilanci e collaborando con équipe multidisciplinari, intervenendo con percorsi personalizzati di educazione del gesto grafico. Dal 2009 è Consulente Grafologa per Associazione Salute Donna prevenzione tumori femminili, all’Ospedale Salvini di Garbagnate Milanese.