RINNOVO STAZIONE MILANO CENTRALE, AFFIDATI A TKE ITALIA I LAVORI PER 16 NUOVE SCALE MOBILI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2025 – Migliorare la gestione dei flussi di passeggeri, le percorrenze interne e l’accessibilità, rendendo la stazione di Milano Centrale sempre più fruibile per chi arriva in città: sono questi gli obiettivi del progetto di ammodernamento voluto da Grandi Stazioni Retail, che, tramite SALC S.p.A., ha affidato a TK Elevator Italia la fornitura, l’installazione e la manutenzione di 16 nuove scale mobili per il terminal.

I lavori per la sostituzione dei tappeti mobili attualmente presenti interesseranno gli spazi della Galleria delle Carrozze e della Galleria dei Mosaici e si concluderanno nel corso del 2026.

Le nuove scale mobili, modello Tugela, prodotte in Europa, si caratterizzano per un design moderno e curato e per le tecnologie che le rendono eco-efficienti: ad esempio, grazie a sistemi di rilevamento dei flussi di passeggeri, le scale possono rallentare o andare in standby permettendo un notevole risparmio energetico.

Per quanto riguarda la gestione e la manutenzione, inoltre, i nuovi impianti potranno contare su sistemi di controllo da remoto e un presidio fisso di tecnici specializzati TK Elevator Italia, pronti a intervenire h24.

TKE Italia, che già nel 2010 aveva fornito gli impianti per la riqualificazione della stazione di Milano Centrale (19 ascensori e 16 tappeti mobili), tutt’oggi gestisce la manutenzione della mobilità verticale del terminal. Per quell’operazione di rinnovamento l’azienda si era aggiudicata, nello stesso anno, il prestigioso riconoscimento internazionale “Elevator World – Project of the Year”, per la categoria “Tappeti mobili”.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti per questa nuova importante operazione di ammodernamento, che conferma la nostra forte esperienza in questa tipologia di progetti ‘di servizio’ in Italia” – ha commentato Omar Riva, Amministratore Delegato di TK Elevator Italia. “La stazione di Milano Centrale è un luogo strategico, in molti casi il primo punto di arrivo per chi giunge in città ogni giorno: con le nostre soluzioni moderne e sostenibili, che permettono una gestione ottimizzata dei flussi, vogliamo offrire un’esperienza di trasporto efficiente e sicura.”

TK Elevator Italia, che vanta un team di tecnici manutentori specializzati e presidi fissi di pronto intervento, oltre a un mix di competenze e referenze italiane e internazionali nel trasporto passeggeri all’interno di grandi strutture, prevede per questi interventi l’impiego di oltre 10 tecnici installatori, tecnici di cantiere ed esperti di movimentazione.

L’expertise di TKE Italia nella realizzazione e nella gestione di sistemi di mobilità in infrastrutture complesse e ad alto traffico ha permesso all’azienda di aggiudicarsi, nel corso degli ultimi anni, i servizi di manutenzione degli impianti di strutture ferroviarie (come Milano Centrale, Bologna Centrale, Genova Porta Principe e Brignole, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia e Mestre, Verona Porta Nuova) e metropolitane (metropolitana di Milano, metropolitana di Roma Linea C, metropolitana di Napoli linea 1, metropolitana di Palermo), diventando il riferimento italiano in questo segmento.

Redazione