STMICROELECTRONICS, ASSESSORE GUIDESI: RIDABITA NOSTRA TOTALE CONTRARIETA’ AL PIANO INDUSTRIALE

TAVOLO A PALAZZO LOMBARDIA: NUOVO INCONTRO A GIUGNO PER IPOTESI CHE GARANTISCANO STRATEGICITA’ PER SITI LOMBARDI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2025 – “Abbiamo ribadito con fermezza la nostra totale contrarietà al piano industriale presentato questa mattina dal vertici dell’azienda STMicroelectronics”. Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi al termine del Tavolo industriale dei siti lombardi dell’azienda STMicroelectronics svoltosi oggi in Regione Lombardia e convocato dallo stesso assessore.

“Siamo molto preoccupati per il futuro dei siti lombardi e per i rischi legati all’occupazione – aggiunge Guidesi – per questo abbiamo chiesto e ottenuto dall’azienda l’impegno e presentare a breve nuove soluzioni che possano confermare l’importanza strategica e produttiva anche per il futuro dei siti lombardi. Allo stesso tempo le rappresentanze dei lavoratori si sono dette disponibili a presentare proposte che vadano nella stessa direzione. Stiamo parlando di una realtà produttiva importante, strategica per il gruppo, altamente tecnologica e assolutamente competitiva; l’obiettivo comune deve essere quello di garantire per il futuro che questi successi vengano mantenuti”.

“Preoccupazione e rinnovato impegno per trovare soluzioni che non ricadano negativamente sull’occupazione e sul sistema produttivo”. Così l’assessore al Lavoro, Formazione e Istruzione di Regione Lombardia, Simona Tironi, commenta l’esito del Tavolo industriale dei siti lombardi dell’azienda STMicroelectronics svoltosi oggi in Regione Lombardia.

“Siamo tutti consapevoli del valore strategico e del significato economico che questa realtà ricopre sul nostro territorio – prosegue l’assessore Tironi – e dunque serve un impegno comune per evitare che i lavoratori e più in generale vengano penalizzati da un piano che a oggi non convince”.

Redazione