Zerodiciannove – Festival delle storie: a Savona, dall’8 all’11 maggio 2025, l’appuntamento con piccoli e grandi lettori

(mi-lorenteggio.com) Savona, 22 aprile 2025 – 019 a Savona è il prefisso della città, ma da tre anni è anche il codice d’accesso a un mondo fatto di libri, illustrazioni e grandi autori: quello di Zerodiciannove – Festival delle storie dedicato a bambin* e ragazz* da 0 a 19 anni; e non solo, perché l’evento parla anche ad appassionati e operatori culturali di ogni età.



Dal 2023 la manifestazione promuove la lettura come esperienza viva e condivisa, l’educazione alla bellezza e alla pluralità dei linguaggi e lo sviluppo di percorsi formativi innovativi. Zerodiciannove è un progetto del Comune di Savona #CittàCheLegge, con la direzione artistica di Isabella Labate, migliore illustratrice al Premio Andersen 2024, e Alessio Cotena, responsabile dei servizi educativi della Fondazione Museo della Ceramica di Savona, ente strumentale della Fondazione De Mari CR Savona che da quest’anno organizza il festival.



Dall’8 all’11 maggio 2025, la rassegna animerà l’agenda culturale del capoluogo ligure con un ricco calendario di eventi diffusi in città. L’appuntamento primaverile è il fulcro di un percorso iniziato già a ottobre, con attività di formazione per docenti, educatori e studenti: un progetto articolato che rende Zerodiciannove un punto di riferimento nel panorama nazionale dell’educazione alla lettura.



Ogni edizione si concentra su un tema: quella del 2025 è dedicata alle “Rotte (fisiche)”, a cui seguiranno le “Rotte (interiori)” nel 2026 e le “Rotture” nel 2027, in un cammino coerente con le Nuove Rotte per la Cultura, il percorso che ha caratterizzato la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura e che l’ha portata nella short list finale.



Sono attesi autori, illustratori e scrittori affermati in Italia e all’estero, a partire da Philip Giordano, special guest che firma l’immagine della III edizione di Zerodiciannove: una migrazione poetica di animali e piante fantastici che fa rotta su Savona e i luoghi simbolo della città, dalla Torretta al Priamar, dal Palazzo dei Pavoni al Palazzo dei Gatti. Altri protagonisti saranno: Chiara Carminati, Gabriele Clima, Martin Evelson, Anna Forlati, Davide Morosinotto, Eva Montanari, Michela Nodari, Pino Pace, Marco Paschetta, Eva Rasano, Matilde Tacchini, Massimiliano Tappari, Pietro Scarnera e Pia Valentinis.



In programma al Museo della Ceramica di Savona, alla Pinacoteca Civica e in molti altri luoghi della città, tre giorni di laboratori da 0 a 99 anni, letture all’aperto a partire dai tre anni a cura della Biblioteca Civica Barrili, tavole rotonde sui temi dell’illustrazione scientifica, delle rotte umanitarie in collaborazione con Caritas, del fumetto e della letteratura.



L’offerta culturale è arricchita da due mostre, una delle quali presentata in anteprima in Italia. Philip Giordano sarà protagonista della personale In viaggio, allestita dal 3 maggio all’8 giugno 2025 negli spazi della Lavanderia – Associazione Culturale Angelo Ruga di Albissola Marina. Esplorando il tema delle rotte, il percorso mette in luce il viaggio come ricerca ricorrente nei libri dell’autore e metafora della sua stessa vita. In esposizione: tavole dei libri Kaguyahinme, principessa splendente (WoM edizioni, 2021), Il pinguino che aveva freddo (Lapis, 2016) e Loiseau qui aimait jouer dans la tempete (Editions Milan, 2018), insieme ad altri lavori realizzati per interventi grafici e di comunicazione. Il Museo della Ceramica di Savona ospiterà invece, in anteprima, la mostra I desideri degli animali: un’esposizione di venti piastrelle in maiolica disegnate dall’illustratrice Pia Valentinis e realizzate a Cagliari nel Laboratorio Raku dei ceramisti Maria Cristina Di Martino e Salvatore Farci.



Opere da cui è nato l’omonimo libro, edito da Aboca Edizioni (2025), con poesie di Chiara Carminati – tra gli ospiti del festival – recentemente premiata con il Campiello Junior 2025. Il progetto lancia un ponte con l’altro evento di punta della città di Savona: il Festival della Maiolica, in programma dal 5 all’8 giugno 2025.



Per tutta la durata di Zerodiciannove, il bookshop del Museo della Ceramica ospiterà una selezione di titoli a cura di Spazio B**K, libreria indipendente milanese, specializzata in libri illustrati di tutti i generi, da tutto il mondo e per tutte le età.



L’intero programma della manifestazione è a ingresso libero e aperto al pubblico; i laboratori sono gratuiti ma su prenotazione.