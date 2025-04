BAREGGIO – 25 APRILE: ACCOLTO L’INVITO ALLA SOBRIETA’

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 23 aprile 2025 – Alla luce della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7229 del 22/04/2025 che invita alla sobrietà in occasione delle manifestazioni pubbliche in questi giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno apportare alcune piccole modifiche al programma del 25 Aprile. Non ci sarà l’accompagnamento del corpo musicale “Circolo Banda Civica” di Magenta, ma solo il trombettista che suonerà il Silenzio. Si è deciso anche di annullare l’ammainabandiera e il rinfresco finale presso la sede degli Alpini. La manifestazione si chiuderà dunque dopo la deposizione dei fiori al cimitero.

Redazione