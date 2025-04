Cinisello. Polizia e Carabinieri salvano donna in procinto di un gesto estremo

(mi-lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 23 aprile 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Cinisello Balsamo sono intervenuti congiuntamente, a seguito di segnalazione al 112, presso un condominio di Cinisello Balsamo (MI) per un soccorso a persona.

Gli operanti, giunti sul posto alle 12:30 circa, hanno notato una 49enne che aveva scavalcato la ringhiera del balcone dell’appartamento in cui vive in affitto, posto al terzo piano, con l’intenzione di compiere un gesto autolesivo. I miliari e i poliziotti hanno fatto ingresso all’interno dell’appartamento accompagnati dal proprietario in possesso delle chiavi ma una volta all’interno dell’abitazione, considerato l’imminente pericolo, è stato necessario sfondare la porta della camera da letto chiusa dall’interno per raggiungere velocemente la donna e metterla in sicurezza. La donna, successivamente, è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Sesto San Giovanni per le cure del caso.