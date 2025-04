FLC Lombardia: “Dalle urne un chiaro sostegno alla nostra azione sindacale”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2025 – Al termine dello spoglio delle oltre mille sedi di voto per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), la FLC CGIL Lombardia si conferma il PRIMO sindacato nel comparto, con oltre 34mila voti complessivi fra Scuola, Università, Ricerca ed AFAM.

La FLC CGIL Lombardia ha ottenuto, infatti, 31mila preferenze nel settore Scuola (27%), oltre 2mila preferenze nell’Università (50%), 370 nella Ricerca (44%) e 230 nell’AFAM (32%): significativa anche la partecipazione che ha superato quella precedente di 2 punti di percentuale (67,3%), segno di una chiara volontà di protagonismo democratico del personale del comparto, per nulla scontata in un periodo di forte deresponsabilizzazione e delega.

“In un contesto di forti derive corporative, è importante che un lavoratore su tre continui a credere nell’importanza dell’azione collettiva del nostro sindacato, che non si svolge unicamente intorno alle rivendicazioni della categoria, ma si allarga su un contesto più ampio, di natura confederale.

Le lavoratrici ed i lavoratori del comparto con il loro voto positivo sostengono le nostre iniziative di contrasto al lavoro povero, al precariato, alla politica bellicista che sta investendo i luoghi della Conoscenza e ci consegnano un mandato ancora più forte per continuare in questa direzione all’alba di nuove sfide culturali come quelle legate alla riforma delle indicazioni nazionali, alla riforma della filiera tecnico-professionale, alla libertà di ricerca e della docenza. In ultimo, ma non per importanza, la campagna per la realizzazione dei cinque referendum di giugno che ruotano proprio intorno ai temi del lavoro e della cittadinanza.

Continueremo con maggiore convinzione il nostro lavoro che si fonda sull’impegno democratico dettato dai principi fondamentali della nostra carta costituzionale: il diritto ad un lavoro che garantisca un’esistenza libera e dignitosa, quindi la valorizzazione del lavoro del personale del pubblico impiego, inteso come pilastro di coesione sociale, garanzia di servizio, presidio di diritti civili e sociali, coniugato con la piena realizzazione del diritto allo studio indiscriminato ed esigibile ovunque, contro ogni diseguaglianza, verso il pieno coinvolgimento di tutte e tutti.

Questa è la FLC CGIL, questi siamo noi. Al lavoro, alla lotta”.

Redazione