Francigena Fidenza Festival 2025: quattro giorni tra cultura,cammino e identità europea

Dal 8 all’11 maggio: 4 giorni tra cultura

(mi-lorenteggio.com) Fidenza, 23 aprile 2025 – La quinta edizione del Francigena Fidenza Festival (8-11 maggio 2025) celebra la Via Francigena con il tema “L’Orizzonte è Roma. Dal finito all’infinito”. Quattro giorni di eventi trasformano Fidenza (PR) in un crocevia culturale, con ospiti di rilievo come Jacopo Veneziani, Enrico Brizzi, Pietro Boitani, Lorenzo Barone, Irene Colzi e Davide Fiz. Il programma include camminate guidate, visite alla Cattedrale (capolavoro di stile romanico), conferenze e convegni, mostre e presentazioni di libri. Inoltre, iniziative per bambini e scuole, concerti, mercatini artigianali e degustazioni del “Menù del Pellegrino”.

Venerdì 9 maggio l’eurodeputato Stefano Bonaccini dialogherà con gli studenti in un incontro sui valori dell’Unione Europea, rendendo accessibili temi come cittadinanza attiva e opportunità comunitarie.

L’evento rappresenta l’impegno per il riconoscimento UNESCO dell’intero itinerario, valorizzando il ruolo strategico di Fidenza lungo l’antico percorso da Canterbury a Santa Maria di Leuca.

Il Festival è organizzato dal Comune di Fidenza, con il patrocinio di Università di Parma e Diocesi di Fidenza. Con il contributo e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Visit Emilia Camera di Commercio dell’Emilia, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, Iat-R Fidenza Casa Cremonini, Gruppo Podistico Quadrifoglio. Con il sostegno di SMTP, Pfannenberg, First Point e Gas Sales Energia.