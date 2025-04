Gino Cecchettin al FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI

X edizione “Ostinati e contrari”



(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 23 aprile 2025 – È atteso per mercoledì 7 maggio 2025, al Festival dei Diritti Umani, Gino Cecchettin che incontrerà il pubblico presso il Parco Center, a Milano.

Dopo una mattinata trascorsa con gli studenti e le studentesse che avranno l’opportunità di ascoltarlo in dialogo con la giornalista e formatrice Chiara Ronzani, alle 20.30 il padre di Giulia porterà la sua preziosa testimonianza nell’incontro aperto a tutti dal titolo “Per Giulia. Per tutte le Giulie”.

Con lui, anche Irene Pellizzone, delegata alla prevenzione della violenza di genere dell’Università degli Studi di Milano, e Danilo De Biasio, Direttore della Fondazione Diritti Umani.

Secondo gli ultimi dati provenienti dal Ministero degli Interni, nel primo trimestre del 2025 sono stati commessi, in Italia, già 11 femminicidi.

Secondo le statistiche pubblicate dal Viminale riferite al periodo 2019-2024, i femminicidi sono aumentati tra il 2020 e il 2023, per poi scendere del 6% tra il 2023 e il 2024. Solo lo scorso anno le donne uccise sono state 113, di cui 61 uccise dal compagno o dall’ex (dati Servizio Analisi Criminale).

Sempre nel 2024, sono leggermente aumentati gli omicidi in cui l’assassinio è un ex partner della vittima: in questi casi, è predominante la presenza delle vittime di genere femminile, con un’incidenza pari all’86% (91% nel 2023).

L’ultimo report delle Nazioni Unite uscito nel 2024 ha evidenziato come, nel mondo, ogni 10 minuti una donna venga uccisa.

Qualche dato europeo: nel 2024 in Francia ci sono stati 93 femminicidi; in Spagna, invece, i femminicidi sono diminuiti del 30% in vent’anni. Nel 2024 ha registrato 57 femminicidi, rendendolo l’anno con il numero più basso dal 2003. In Germania, solo nel 2023, si sono verificati 360 femminicidi: quasi una donna ogni giorno; nel Regno Unito, nel periodo dal 2009 al 2024, sono state registrate oltre 2000 donne uccise da uomini, che corrispondono a circa una donna ogni tre giorni.

Tornando all’Italia, rispetto ai femminicidi commessi nel primo trimestre dello scorso anno, emerge un dato in diminuzione: «È forse l’effetto di quel “rumore” che ci aveva esortato a fare Elena, la sorella di Giulia, e a cui noi del Festival dei Diritti Umani non ci sottraiamo. Sul tema della violenza di genere, e su quello dei diritti umani in generale”, sottolinea Danilo De Biasio, direttore del Festival.

