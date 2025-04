I volontari di protezione civile della Città metropolitana di Milano in prima fila alle esequie di Sua Santità Papa Francesco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2025. In vista delle esequie del Santo Padre, previste per sabato 26 aprile, la Commissione Protezione Civile su indicazione del Dipartimento competente, ha chiesto alla Regione Lombardia di garantire la presenza di 30 volontari al fine di garantire la necessaria assistenza alla popolazione.

A partire da questa richiesta è stata fatta una ricognizione, in accordo con il CCV-MI, dei volontari afferenti alla Città metropolitana di Milano disponibili a recarsi a Roma dove alloggeranno in tende nell’area appositamente allestita presso l’aeroporto di Centocelle. In nove hanno risposto prontamente, a completamento del contingente si sono uniti volontari provenienti da Brescia, Varese e Bergamo.



I volontari una volta giunti a Roma dovranno fornire l’assistenza e le dovute informazioni ai pellegrini nel percorso di avvicinamento alla Santa Sede dal pomeriggio del 23 aprile presumibilmente fino alla serata del 27 aprile. L’impegno non prevede attività di carattere sanitario, in quanto le eventuali esigenze verranno definite separatamente.

Redazione