Milano, spacciava droga lanciandola dal balcone di casa: arrestati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2025 – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino marocchino di 49 anni e due cittadini italiani di 59 e 53 anni, tutti con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di droga e ha sequestrato oltre 1 kg di droga.

Venerdì, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato in via degli Etruschi uno stabile come luogo di spaccio di droga. Verso le 15.30, i poliziotti hanno notato il 59enne che si è incontrato con un cittadino italiano di 38 anni al quale ha ceduto della droga – gettata dal 49enne dal balcone della sua abitazione – al costo di 20 euro. Dopo aver fermato tutti e tre, gli agenti hanno proceduto alle perquisizioni personali e domiciliari rinvenendo, nell’appartamento del cittadino marocchino sette dosi di cocaina, 40 euro e un bilancino di precisione. Il 49enne, sottoposto agli arresti domiciliari, e il 59enne sono stati arrestati per spaccio di droga, mentre l’acquirente è stato denunciato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte a seguito di un’attività di indagine, hanno trovato un appartamento sempre in via degli Etruschi, come luogo di detenzione di sostanza stupefacente. Infatti, i poliziotti hanno scoperto che il 53enne viveva in una stanza di un appartamento di un suo amico e, all’interno di uno zaino, sono stati rinvenuti 1,1 kg di eroina, 1,30 grammi di marijuana, una dose di cocaina, 5 grammi di hashish, due bilancini di precisione e 3420 euro in contanti.