MOVEMENT ENTERTAINMENT PRESENTA “ROAD TO KAPPA FUTURFESTIVAL 2025 VOL.1”, IL PRIMO DI DUE IMPERDIBILI EVENTI GIOVEDÌ 15 MAGGIO @TRIENNALE MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2025 – A pochi mesi dalla nuova edizione del Kappa FuturFestival dal 4 al 6 luglio al Parco Dora di Torino, Movement Entertainment presenta Road to Kappa FuturFestival 2025 Vol.1: il festival internazionale di musica elettronica arriva a Milano con il primo di due imperdibili appuntamenti giovedì 15 maggio presso il nuovo spazio Voce e nel giardino di Triennale (Via Alemagna 6).

È in questa occasione che verrà presentato in anteprima il progetto Kosmo, concept della rassegna legato al mondo dell’arte, punto di incontro essenziale per produttori leggendari, artisti d’avanguardia, nuovi talenti e pubblico alternativo. Dalle 18:00 all’1:00 si alterneranno in console Kai Alcé – musicista di Detroit accompagnato dal veterano del circuito deep e soul Volcov, D’Monk – punto di riferimento della nuova scena UK, Drums and Chants – storico resident di KFF, Lord Tusk – figura influente della scena underground londinese e internazionale, e Acidgigi – dj milanese. Un’opera dell’artista visiva italiana Marinella Senatore accompagnerà l’esperienza rafforzando il dialogo tra musica e arte.

Seguirà questo primo appuntamento, l’evento Road to Kappa FuturFestival 2025 Vol.2 in programma giovedì 5 giugno.

I biglietti sono disponibili in diverse tariffe sul sito triennale.org.

